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高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05聯合報 記者范榮達╱即時報導

一輛轎車今天上午8點多在苗栗市至公路新川里連續彎道附近，往苗栗市區方向，車子突然失控撞及中央分隔護欄後翻覆，四輪朝天滑行10多公尺才停下來。

駕駛18歲李姓高中3年級學生爬出車外，苗栗警察分局文山派出所據報趕到，李姓高中生並無大礙，他剛考取駕照，意外原因由警方調查中。

附近居民表示，同一個路段8月13日傍晚，也發生一件廂型車撞及路旁護欄，1路衝10多公尺，撞斷2支電信桿，現場一片狼籍，6天2件車禍意外，希望有關單位會勘改善。

苗栗市至公路新川里連續彎道附近，今天發生轎車撞中央護欄翻覆車禍。記者范榮達／翻攝
苗栗市至公路新川里連續彎道附近，今天發生轎車撞中央護欄翻覆車禍。記者范榮達／翻攝
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苗栗市至公路新川里連續彎道附近，8月13日傍晚發生廂型車接連撞外側護欄及2支電信...
苗栗市至公路新川里連續彎道附近，8月13日傍晚發生廂型車接連撞外側護欄及2支電信桿意外。記者范榮達／翻攝
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警察車禍
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