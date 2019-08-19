高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一輛轎車今天上午8點多在苗栗市至公路新川里連續彎道附近，往苗栗市區方向，車子突然失控撞及中央分隔護欄後翻覆，四輪朝天滑行10多公尺才停下來。

駕駛18歲李姓高中3年級學生爬出車外，苗栗警察分局文山派出所據報趕到，李姓高中生並無大礙，他剛考取駕照，意外原因由警方調查中。