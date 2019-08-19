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被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01聯合報 記者黃寅／台中報導

蔣姓板模商燒死在車內。 記者黃寅／翻攝
蔣姓板模商燒死在車內。 記者黃寅／翻攝
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六十一歲板模商蔣姓男子昨天凌晨在自己車內被燒成焦屍，警方查出蔣被倒了數百萬元工程款，懷疑因此尋短，但因汽車爆炸原因不明又未發現遺書，家屬事先也不知蔣有尋短念頭，還有疑點需要釐清。

檢警調查，蔣姓男子昨天凌晨在家飲酒，凌晨三點多對兒子說身體不舒服想去醫院拿藥，隨後開著自己的休旅車出門。

凌晨三時四十二分，蔣開車到太平區新興一街和太順路口旁自己承租放板模的工地，駛進空地停放；有目擊者指出，曾看見車上一名男子下車打電話，隨後男子又走回車內，但才打開室內燈沒多久，車前座就瞬間起火，還傳出多次爆炸巨響。消防人員據報趕到滅火，在駕駛座發現焦屍。

警方根據車牌和家屬指認，認為死者就是蔣姓男子，因監視器從頭到尾未發現有其他人靠近車子，警方研判蔣極可能是自殺，使用極易揮發性液體在車內點燃；但車內未發現容器，車內和家裡也沒有遺書，無法證實。

檢察官昨天下午相驗，發現死者燒的全身只剩頭蓋骨和四肢骨頭，連車子也剩下骨架，為求慎重，採集死者部分檢體送比對，以確定是否為蔣姓男子；起火起原因也要求警方和消防局進一步鑑驗。

死者兒子說，父親出門前說去醫院，之前並沒察覺有尋短念頭；死者弟弟則說，死者因最近被人倒了七、八百萬元工程款，情緒低落，懷疑與此有關。

聯合報提醒您：珍惜生命，自殺防治專線0800788995

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