新竹南寮漁港外海漁船起火 4人獲救

2019-08-18 16:01 中央社 新竹市18日電



新竹南寮漁港外海1公里處，下午有一艘漁船起火，船上1名台籍、3名印尼籍船員已被海巡艇救起，4人均未受傷，但現場風浪較大，海巡艇無法靠近，將待風勢變小才能滅火。

新竹市消防局透過簡訊通報表示，下午1時24分受理報案，指南寮漁港外圍有漁船起火，派員至港邊查看後，確認距離漁港約1公里外有一艘漁船燃燒，於是通知海巡隊前往救援，並加派救生艇與水上摩托車至港邊待命。

消防局指出，起火船隻為79噸級，船上包括1名台籍、3名印尼籍船員均已被海巡隊救起，後續由海巡隊持續滅火中。