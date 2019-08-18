影／自助餐2樓起火燒10多分鐘 消防局救出2人無大礙

2019-08-18 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市中華路一間自助餐店2樓起居室，今天下午1點多發生火災，冒出陣陣濃煙，苗栗縣政府消防局據報後出動人車趕往救援，屋內60多歲林姓夫婦已先一步躲到後棟2樓陽臺上，救災人員攀梯上陽臺，安置兩人到安全的地點戒備。