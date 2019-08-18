影／基隆雷雨交加 貨櫃車煞不住接連撞

2019-08-18 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑因天雨路滑自撞護欄，後方兩輛轎車發現不對後減速停下來，沒想到後方又來了一輛貨櫃車，閃避不及追撞上來，再撞上前方的貨櫃車，一人受傷送醫。

基隆市中午下起大雷雨，轟隆隆雷聲大作，雨勢很驚人，不久，就傳出台62接台62甲往深澳坑方向，有貨櫃車發生車禍，肇事原因警方調查中。