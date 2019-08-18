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影／基隆雷雨交加 貨櫃車煞不住接連撞

2019-08-18 14:21聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑因天雨路滑自撞護欄，後方兩輛轎車發現不對後減速停下來，沒想到後方又來了一輛貨櫃車，閃避不及追撞上來，再撞上前方的貨櫃車，一人受傷送醫。

基隆市中午下起大雷雨，轟隆隆雷聲大作，雨勢很驚人，不久，就傳出台62接台62甲往深澳坑方向，有貨櫃車發生車禍，肇事原因警方調查中。

基隆市政府也指出，因豪大雨，堵南1-1地下道(堵南街通往明德三路間) 封閉雙向路線禁止通行，視情形解除封路，恢復通行。未解除封路前，請民眾繞道通行。

基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑...
基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑因天雨路滑自撞護欄，後方又來一輛貨櫃車追撞上去。記者吳淑君／翻攝
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基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑...
基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑因天雨路滑自撞護欄，後方又來一輛貨櫃車追撞上去。記者吳淑君／翻攝
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基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑...
基隆市今天中午12點左右，雷雨交加，台62線往基隆方向深澳坑匣道， 一輛貨櫃車疑因天雨路滑自撞護欄，後方又來一輛貨櫃車追撞上去。記者吳淑君／翻攝
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基隆大雷雨車禍
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