影／左轉未禮讓斑馬線行人 開車男辯：我有打燈號

2019-08-18 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市中和區圓通路與板南路口昨日晚間發生一起行車糾紛，一名張姓男子（40歲）開車欲左轉時疑因未禮讓走斑馬線的林姓男子（35歲）一家人而差點發生碰撞，引起張男不滿並上前理論，兩人隨後報警處理，經警方到場協助溝通後2人雖表示不須警方處理，但因林男事後將案發糾紛PO到網路上，引發網友討論。

據林男PO文可見，該起糾紛發生於昨日晚間9點左右，張男開車行經板南路欲綠燈左轉圓通路時，疑因未禮讓走斑馬線的林男一家人，雙方差點發生碰撞，林男見張男隨後將車子停在路旁便上前理論，張男卻表示「那時是綠燈，我有打燈號」，雙方因此發生口角衝突並報警處理。

警方則表示，經到場了解後，雙方溝通後均表示不需警方介入處理，但林男事後將雙方對話過程PO上臉書社團，氣憤表示「打方向燈就像吃了無敵星」、「馬路就是你家」等語，引發網友熱烈討論。