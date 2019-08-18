新北妙齡女子溺水 警員剛學完CPR及時救命

2019-08-18 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市五股區五福橋下昨天凌晨2時許，發生20歲年輕女子溺水意外，巡邏員警率先趕抵，一聽說女子已無呼吸心跳，警員林穎騏馬上跳下河堤連續2次實施CPR，再交給消防隊員接手處置，順利救回性命。

據了解，當時徐姓女子與2名朋友在五股坑溪旁聊天，徐女越聊情緒越低落，突然轉身跳下水，幸好溪水不深，朋友連忙把她救上岸，但卻已經溺水失去呼吸心跳，連忙打電話報案。

正好在附近巡邏的五股分駐所警員林穎騏、吳冠諺率先趕抵，聽說徐女已無生命徵象，林穎騏跳下河堤實施CPR心肺復甦術，吳冠諺負責聯繫消防隊，途中徐女一度恢復心跳呼吸，短暫咳嗽之後卻又停止呼吸，林穎騏馬上再度CPR，一邊呼喊請她別放棄，終於成功救回性命，交由救護車處置，送往衛福部台北醫院急救。

蘆洲警分局長李忠萍聞訊甚感欣慰，他說警方常訓過去著重於綜合逮捕術等執法技巧，市長侯友宜就任後指示加強心肺復甦術相關急救課程，蘆洲警分局才剛剛安排上完2周訓練，讓內外勤員警全體學習CPR，立刻就派上用場。

尤其意外災害發生之初，巡邏員警往往最快趕抵現場，若能適時援助，應可大大提升救護效果，避免患者大腦缺氧過久，產生永久性損傷。

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