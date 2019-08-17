獨／大膽女肉身擋特斯拉轎車 駕駛鳴喇叭劇情超展開

2019-08-17 19:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



行人肉身擋特斯拉轎車！台中市大墩路與大墩17街口今傍晚發生一名女用路人，以肉身阻擋特斯拉轎車，駕駛也不甘示弱，猛按喇叭，一旁路人驚嚇注目。經查，這是一起男女吵架糾紛，警方到場後駕駛已經離開，女方則走到路旁，經警方關心後徒步離開。

本報接獲讀者投訴，今天傍晚6點24分，台中市南屯區大墩路與大墩17街口上演行人肉身擋車驚魂記。影片中可見，一名背後背包的長髮女子雙手插胸，站在一輛白色特斯拉轎車前，不讓轎車駛離，轎車駕駛也不甘示弱，長按喇叭，車輛更逼近女子雙腳，數度差點直接撞上，險象環生。

據了解，這是起男女朋友感情糾紛，年約40多歲的王女與駕駛男友吵架，負氣下車，並站在車前阻擋車輛前進，此舉造成男友不滿，狂鳴喇叭，一旁用路人驚嚇注目，有人甚至報警。

記者向台中市警局第四分局查證，大墩派出所傍晚確實接獲民眾報案，指該處有行車糾紛。警方指出，由於雙方是男女朋友關係，並非未禮讓陌生用路人，駕駛逼近與鳴喇叭行為不構成《道路交通管理處罰條例》。

警方進一步指出，反倒是女方站在車前不讓男友駕駛離開，恐涉及妨害自由罪嫌，但駕駛必須要出面主張，警方才能依法受理，目前警方尚未接到駕駛追究紀錄。