東海岸浮潛溺水 男子送醫不治

2019-08-17 19:29 中央社 台東縣17日電



台東縣東河鄉都蘭村海邊，今天下午發生蘇姓男子浮潛溺水，送醫後不治。

台東縣消防局、海巡署第十巡防區表示，今天下午4時許接獲報案，東河鄉都蘭村大拇指灣民宿附近海邊，有遊客帶人浮潛，疑似1人沒有上岸。

消防局和海巡人員立即趕到現場，將溺水民眾拉上岸，當時已呈到院前心肺功能停止（OHCA），立即轉送台東市馬偕醫院搶救。

台東馬偕醫院表示，溺水男子經搶救半小時，宣告不治。警方初步調查，溺水者是24歲蘇姓男子，下午和2名友人到海邊浮潛，友人見他半小時未上岸，趕緊報案。