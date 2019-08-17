體驗第1線消防員辛勞 1日小小消防員萌翻大里立仁里

2019-08-17 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



一日小小消防員活動今天在台中市大里區十九甲消防分隊登場，吸引100名學童報名參與，以角色扮演的方式體驗當消防員的一天。台中市大里區立仁里長鄭伯其說，盼透過一日小小消防員活動寓教於樂，以淺顯易懂的方式，讓小朋友建立正確的防火、防災的觀念。

今天的一日小小消防員活動，大里區長鄭正忠等人現場，100名參加一日小小消防員小朋友換上消防迷你制服拍照，輪流體驗消防執勤的遊戲，小朋友拿起對講機、射水瞄子模擬當消防員。

立仁里長鄭伯其說，一日小小消防員活動體驗課程及趣味競賽內容非常豐富，小朋友自組小小消防隊，進行防火大作戰競賽，活動規劃「濃煙體驗」、「器材展示」、「著裝體驗」、「射水體驗」、「防火宣導」等5大課程，並且訓練小朋友們在短短時間內完成消防衣、帽、鞋著裝並配戴救災裝備，進行滅火、穿過濃煙，同心協力完成一關又一關的火災搶救挑戰。