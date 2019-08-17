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影／騎士摔傷警民合力救援 濕冷合歡山見最暖風景

2019-08-17 14:29聯合報 記者王燕華╱即時報導

一名簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，返程騎回大禹嶺，在海拔超過3000公尺的台14甲線34公里石門山下坡路段，疑因天雨視線不佳，路面濕滑，機車打滑撞上山壁，簡男當場受傷倒地。附近遊客見狀，紛紛上前關切，不但用毛毯包住簡男保暖，還幫忙指揮交通，並與隨後趕到的花蓮合歡派出所員警合力將簡男抱上巡邏車，由警方、消防人員接駁就近送往南投就醫，已無大礙。

花蓮縣新城警分局表示，合歡派出所巡佐阮漢魁、警員翁帥正昨中午獲報有車禍後，立即趕赴現場，到場後發現已有一群遊客，圍在倒地的簡姓男子旁幫忙照料。

事故地點在海拔3165公尺的高山，因山區下雨，又濕又冷，氣溫僅約攝氏12度，遊客拿出自己的毛毯包覆簡男身上，為他保暖，不過因氣候惡劣，簡男有些語無倫次，似有失溫現象。

為把握黃金救援時間，員警測試簡男是否骨折，發現他四肢仍可轉動，決定抱上巡邏車趕快送醫，遊客見狀也一湧而上幫忙，眾人七手八腳將簡男抬上車。

警方表示，當時因天候不佳，能見度約僅1公尺，巡邏車沿途開警示燈、鳴笛狂飆10多公里，對向車輛紛紛讓道，順利在台14甲線23公里鳶峰段，與上山救護的南投縣仁愛消防分隊救護車完成接駁，由消防人員初步救護後，送往榮總南投埔里分院急救。

27歲簡男就醫經X光檢查，沒有骨折，只是嚴重擦挫傷，並有些失溫，還好初期保護措施處置得宜，沒有大礙。新城警分局長何孟宗感謝善心遊客即時伸援，協助員警接駁，也提醒，合歡山區道路彎曲，且午後容易起霧，能見度低，呼籲用路人放慢速度小心駕駛，確保安全。

簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警...
簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警分局提供
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簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警...
簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警分局提供
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簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警...
簡姓男子昨騎機車到合歡山送貨，下山時不慎撞山壁受傷，警民合力救援。圖／花蓮新城警分局提供
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保暖合歡山骨折
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