暑假青春專案掃蕩治安死角 台南警長：要讓市民有感

2019-08-17 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



暑假期間，台南市警察局第六分局與市府工務、教育、社會及校外會等9個單位組成聯合稽查小組，昨天深夜共同執行青春專案及聯合稽查、擴大臨檢、防制危駕等勤務，加強查察青少年易聚集場所及取締違規店家，警察局長周幼偉期許同仁「要讓市民有感」。據統計，警方共查獲公共危險通緝犯1人、妨害風化一件2人。

周幼偉主持勤前教育，強調嚴格稽查妨害青少年身心健康場所，防止青少年被害，淨化青少年成長環境，並叮嚀執行臨檢勤務時，提醒警戒人員要保護執勤同仁的安全。

「要讓市民有感」他也說，同仁應秉持視民如親理念，強化治安作為，提升警政效能，提供優質便民服務，也就是所有警政作為均以市民有感為依歸，秉持用心、關心及同理心的工作態度，為市民提供安居樂業的生活環境。

第六分局長陳建民率少年隊、保大等支援警力會同市府聯合稽查小組，兵分二路到轄內網咖、電子遊戲場、KTV、冷飲店及音樂會館等營業場所執行臨檢及稽查，保護青少年在暑假期間安危。