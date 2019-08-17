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八旬翁疾行5公里虛脫跌坐地 暖警冷雨送返家

2019-08-17 08:22聯合報 記者林佩均╱即時報導

八旬楊姓老翁冷雨中疾行5公里，虛脫跌坐馬路上，所幸暖警聯繫上家屬並護送返家。記者...
八旬楊姓老翁冷雨中疾行5公里，虛脫跌坐馬路上，所幸暖警聯繫上家屬並護送返家。記者林佩均／翻攝
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台灣已步入高齡化社會，高齡老人、獨居老人比例越來越高。近日連日豪雨，警方接獲多件民眾報案「高齡老人走失或路倒」案件，八旬楊姓老翁外出迷途疾行5公里，雨中累得跌坐在馬路上，警方透過警用電腦掃描特徵，順利聯繫上楊翁女兒，寒風冷雨中暖警護送老翁返家，結束這場迷途驚魂記。

前天中午11點多，八旬的楊翁獨自一人步行到北區錦新街附近，步履蹣跚、體力不支跌坐在馬路上，附近居民看到報警請求協助。

第二警分局育才所員警劉正雄、林柏邨、吳慶陽到場，邊扶老翁邊與他聊天，但老翁年事已高，只記得家住在太平區，其他全不記得。

當時下著冷雨，警方先將老翁載回所內，讓他喝杯熱茶暖暖身體，並以警用電腦掃描其特徵，順利查出楊姓老翁已高齡88歲，家住太平區，警方立即通知楊翁的女兒。

經警方瞭解，楊翁獨自離家散步，想要返家卻愈走愈遠，找不到回家的路，冷風細雨中一口氣走了約5公里，讓楊翁雙腳無力，癱坐在馬路上。

楊小姐接到警方電話，得知年邁父親安然無恙，高興的喜極而泣 ，立即趕到派出所接父親，並感謝警方的溫暖協助。

警方呼籲，若家中有高齡的老人家，且有重聽、失智症等症狀，家屬應該多注意其日常動向，當失智長輩自行外出時，應配戴個人衛星定位器協助追蹤協尋，了解長輩所在的位置，還有緊急求援功能。若遇到家中長輩走失，可撥打110請求警方協助尋找。

八旬楊姓老翁冷雨中疾行5公里，虛脫跌坐馬路上，所幸暖警聯繫上家屬並護送返家。記者...
八旬楊姓老翁冷雨中疾行5公里，虛脫跌坐馬路上，所幸暖警聯繫上家屬並護送返家。記者林佩均／翻攝
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老翁失智症高齡化警察
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