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北市停車塔升降梯斷裂 轎車掉5公尺深車主驚！

2019-08-16 21:53聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市林森北路一棟大樓停車塔，今晚驚傳升降梯斷裂，一輛轎車當場掉落地下三樓。記者蔡...
北市林森北路一棟大樓停車塔，今晚驚傳升降梯斷裂，一輛轎車當場掉落地下三樓。記者蔡翼謙／攝影
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北市林森北路536號一棟大樓停車場，今天晚上9時許驚傳升降梯疑似斷裂，一輛正準備運出的轎車，也跟著掉到地下3樓，目前施工廠商已前往現場處理，這起事故無人傷亡。

轎車車主說，本來要領車，車子已運到一樓時，忽然聽到「砰」一聲，管理員立刻打開停車門，才發現自己的愛車掉到地下3樓。消防局研判掉落高度約5公尺深，待轎車取出後，將釐清事故原因。

北市林森北路一棟大樓停車塔，今晚驚傳升降梯斷裂，一輛轎車當場掉落地下三樓。記者蔡...
北市林森北路一棟大樓停車塔，今晚驚傳升降梯斷裂，一輛轎車當場掉落地下三樓。記者蔡翼謙／攝影
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事故北市停車場
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