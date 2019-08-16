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影／國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

2019-08-16 18:45聯合報 記者高宇震╱即時報導

國道1號北上60.9公里處，傍晚約5點發生永平工商校車與貨櫃車車禍，桃園市消防局二大隊中壢分隊接獲報案，緊急派出消防人員40名及救護車18輛，現場有23人受輕傷，無人受困。

據了解，該輛校車傍晚載著剛下課的東南亞交換學生，從學校返回宿舍，行經國道一號高速公路中壢路段發生車禍。校車上共有45人，23名傷者中，包含1名司機及22名該校東南亞交換生，其餘23名未受傷學生已由其它校車接送離開。

國道1號北上60.9公里處，傍晚約5點發生永平工商校車與貨櫃車車禍，校車上45人...
國道1號北上60.9公里處，傍晚約5點發生永平工商校車與貨櫃車車禍，校車上45人中，司機及22名東南亞交換生、共23人輕傷。圖／第二大隊中壢分隊提供
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國道1號北上60.9公里處，傍晚約5點發生永平工商校車與貨櫃車車禍，校車上45人...
國道1號北上60.9公里處，傍晚約5點發生永平工商校車與貨櫃車車禍，校車上45人中，司機及22名東南亞交換生、共23人輕傷。圖／第二大隊中壢分隊提供
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校車國道高速公路
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