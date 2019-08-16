4名消防救護員成功搶救無呼吸心跳患者 今獲表揚

2019-08-16 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



消防救護員示範正確CPR及AED操作。圖/五大隊提供 分享 facebook 台南市消防局第五救災救護大隊4名救護員，成功搶救兩名獲報時已無呼吸心跳患者，送醫後康復出院且無後遺症，「因非常難得」，台南市消防之友會第五辦事處今天表揚4位救護員，稱讚他們「救人一命、勝造七級浮屠」，值得嘉勉。

第五救災救護大隊組長蘇兆民指出，今年2月11日下午大橋專救接獲永康區振興街救護勤務，隊員李俊賢及卓佳瑩出勤，患者工作中因胸痛欲就醫，突然意識不清失去呼吸心跳，救護人員立即實施CPR、使用AED電擊兩次，同時建立呼吸道、注射給藥，並積極搶救患者，送往醫院治療後康復。

去年3月23日晚間大橋專救接獲某高工網球場患者救護勤務，患者原為身體不適，有喘不過氣的現象，隨即倒地，經旁觀民眾實施CPR，救護人員林威男、邱典軍接手使用AED並繼續CPR，電擊1次後送醫，患者康復出院。

車禍事故或急病患者在救護員到場前若已無呼吸心跳（即OHCA狀態），經過搶救送醫即使恢復生命跡象，通常也因臟器缺氧會有一定後遺症；這4位救護員及時搶救得宜，患者成功出院且能維持CPC1(大腦皮質功能良好；病人辨識清楚，說話有條理，一般生活可自理，活動如常人)狀態，消防與醫界普遍認為是「非常難能可貴」。

台南市消防之友會第五辦事處處長薛文祥、名譽處長羅崑丁及多位副處長，今天頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵這四位成功搶救OHCA患者救護員。