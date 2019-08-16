鬼月期間 連2天竟同一時、地車禍 出勤醫護救人第一

2019-08-16 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市立安南醫院前的長和路二段路口，8月13日與14日連續兩天，上午8時40多分幾乎同一時段發生兩件車禍事故，所幸院內醫護同仁義無反顧的就近趕忙現場救援，全力協助傷患，然而，適值農曆7月，連續兩天同一時間發生車禍，也令聞者心毛毛的。

13日早上，安南區下大雨，1輛機車與1輛小貨車在醫院前方路口發生車禍，院內聽到「碰」巨響，目擊民眾跑進急診室呼救。急診護理人員張靖凰與陳楷婷毫不遲疑拿著急救配備衝向車禍現場，救助1名受傷的中年婦女。隨後，現場熱心民眾與醫院保全沿路協助撐傘，一起護送護理人員與受傷婦人到急診室。張、陳兩女將傷患送交同仁之手，返回急診室全身都濕透了，陳女回憶說，「人命關天」，當時沒有想這麼多，反射性就往外面跑，沒有想到雨下那麼大，救人第一。

未料，隔天早上同一時間、地點，醫院保全衝進急診室通知，同樣是張女接到訊息，立即呼叫急診護理長謝士偉，兩人一起帶救護裝備到現場救人。現場1名騎機車的中年婦人與另1輛機車相撞，婦人頭破血流、意識不清。經救助後送進急診室，婦人因有腦出血與多處骨折，入住加護病房。

連續兩天，同一地點、時間接連發生車禍，張靖凰事後回想起來，農曆7月發生此事，心裡還是覺得毛毛的。而醫護同仁都本著助人之心，倒也沒有過多芥蒂。