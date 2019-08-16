影／基隆「江南大叔」腳截肢變輪椅男 行乞被搶40元

2019-08-16 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名男子經常在廟口附近唱歌、跳舞，是沒有執照的街頭藝人，被封為基隆廟口「江南大叔」，但不久前右腳截肢，他沒辦法跳，開始在街頭行乞。今大中午12點多，他看到一名中年男子跟他要錢，好心給他20元，但這名中年男子又搶走他塑膠盆裡的40元後逃逸，警方獲報後趕至現場處理，追查行搶涉案中年男子下落。

被搶的男子在忠一路基隆市公車循環站前行乞，他坐在輪椅上，右腳包著紗布，已經截肢，他放了一個塑膠盆在前方，裡面有不少零錢。他說，約在中午時分，有一名中年男子靠近跟他要錢，他雖然自己行動不便，好心拿20元給對方，沒想到他撿走掉地上的30元後，又搶走放在塑膠盆內的40元，隨即逃走。

「搶劫喔！」被害男子大聲呼救，當時站牌內滿滿都是人，大家都轉過頭來看發生什麼事，有目擊者看到一名中年男子往對面馬路逃走，要追已來不及。

被搶男子表示，他皮包內還有不少錢，如果不報案的話，怕明天這名中年男子又會來搶他的皮包，所以決定報警。警方已將被搶男子載回忠二路派出所調查，並追查涉案中年男子下落。