有拜有保庇今年大普度 雲林肉品市場火警迅速滅火

2019-08-16 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣消防局今天早上5點20分接獲民眾報案，指肉品市場內的肉品分切廠房冒出濃煙，幸被鄰近民衆發現得早並迅速報119，消防隊很快趕到把火撲滅，才未釀成災害。因逢肉品市場休市，市場人員說，昨天休市之前還擴大普度，幸好被附近的人發現得早，否則不堪設想，果然有拜有保庇。

雲林肉品市場今天清晨天剛破曉，鄰近住戶發現休市中的肉品市場的一棟鐵皮廠房冒出濃煙，馬上通報119，消防局馬上派遣虎尾、土庫、大埤、斗南、二崙消防分隊出動約20部消防車及人員趕往灌救。

起火的廠房是肉品市場外包的一座分切室，消防人員很快找到起火點，在廠房內的冷凍櫃，即實施斷電並以強大水柱撲救，火勢很快控制，因逢休市，分切廠停工，所以無人受傷，只有廠房部分設施被燒毀，損失不大。

消防隊今天上午前往鑑識，初步判斷可能是電線走火所致。由於每年中元節前夕，肉品市場屠宰加工特別忙碌，所以才忙完中元普度肉品旺季，雲林肉品市場中元節都會依照慣例休市四天，沒想到一休市就無端起火，正值七月，也引來議論。

雲林肉品市場內供奉有「畜魂碑」的石碑，每年肉品市場中元普度，必會準備大批牧草和供品祭拜，昨天場方才完成普度，今年還擴大普度規模，沒想到才普完度，今天位在「畜魂碑」旁的分切廠就起火。