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鬼月嚇人！天未亮少年站快速道路不動 警嚇一跳急救下

2019-08-16 11:39聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆市一名10多歲少年日前趁家人熟睡時，在清晨5點就自己一個人跑出家門，遊蕩到台62甲線閘道路口，就站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也嚇了一跳，看他險被車撞，趕緊救下，帶回派出所找到家人，才結束這場虛驚。

基隆市警察局第二分局深澳坑派出所警員朱麗蓉、郭脩元，14日清晨5點多在調和街、深澳坑路口執行路檢時，發現有人站在八斗子往台62甲線閘道路口彎道中央，眼前景象讓員警也有點嚇一跳，因為當時天光未亮視線不佳，少年站著不動，又在彎道中央，駕駛人稍一不注意就會撞上。

兩警上前看仔細，才發現是一名少年，立即把他帶至路中安全位置，但10多歲少年無法以言語完整表達，且身上沒有身分證件，員警帶回派出所安置休息。備勤警員李憲忠立即安撫少年情緒，並購買麵包、礦泉水給少年吃。

警方無法以M-Police得知少年資料，李憲忠請第二分局各警勤區及第一、三、四分局協助辨識，後來得知少年身分，與家屬取得聯繫，通知家人到派出所。

少年雙親心急如焚地趕至派出所表示，接到警方電話才知道發生這麼嚴重的事，沒想到兒子趁家人熟睡時外出，還跑到這麼危險的地方，幸虧警察及時發現、協助，非常感激3名熱心、積極的員警保護孩子安全。

10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也...
10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也嚇了一跳，趕緊救下。記者游明煌／翻攝
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10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也...
10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也嚇了一跳，趕緊救下。記者游明煌／翻攝
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10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也...
10多歲少年在台62甲線閘道路口站在彎道中央動也不動，當時天色昏暗，景象讓員警也嚇了一跳，趕緊救下。記者游明煌／翻攝
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警察基隆身分證

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