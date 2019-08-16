暗夜跳船逮陸船越界捕魚 2海巡幹員輕重傷

2019-08-16 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸休漁期於8月1日解禁，金門禁、限制水域線附近，最近入夜常出現大陸鐵殻船集結並越界捕魚，金門海巡隊今天表示，14日深夜10時許，金門海巡隊2艘巡防艇在復興嶼南4.5浬處海域，查扣1艘非法越界捕魚的大陸漁船「龍0山000號」及船上7名船員，但巡防艇在追逐登檢過程中遭遇長浪，2名幹員在跳上大陸漁船時因重落地，造成2人膝蓋骨分別受到挫傷及粉碎性骨折，所幸送醫後已無大礙。

金門海巡隊表示，近期深夜都會有大陸鐵殻船集結，行徑囂張，金門海巡隊與岸巡隊每天至少出動6艘次巡防艇執行防堵與取締勤務，14日晚間，海巡10053及RB01艇在猛虎嶼外海巡弋時，發現「龍」船越界進入猛虎嶼海域拖網作業，2艘巡防艇立即組織登檢小組展開取締行動，「龍」船眼見巡防艇開到，立即缷除船尾拖網打算加速脫逃。

海巡幹員見狀也不放棄，緊追在後，由10053艇追逐強靠，因2船頂浪航行，甲板落差忽高忽低，海巡幹員在往大陸漁船甲板跳出時，巡防艇被突如其來的浪頭抬起，兩船甲板瞬間產生近3公尺的落差，從船頭跳出的張姓分隊長及王姓副艇長重落在陸船甲板上，2人的膝蓋遭受重創。