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暗夜跳船逮陸船越界捕魚 2海巡幹員輕重傷

2019-08-16 11:38聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

大陸休漁期於8月1日解禁，金門禁、限制水域線附近，最近入夜常出現大陸鐵殻船集結並越界捕魚，金門海巡隊今天表示，14日深夜10時許，金門海巡隊2艘巡防艇在復興嶼南4.5浬處海域，查扣1艘非法越界捕魚的大陸漁船「龍0山000號」及船上7名船員，但巡防艇在追逐登檢過程中遭遇長浪，2名幹員在跳上大陸漁船時因重落地，造成2人膝蓋骨分別受到挫傷及粉碎性骨折，所幸送醫後已無大礙。

金門海巡隊表示，近期深夜都會有大陸鐵殻船集結，行徑囂張，金門海巡隊與岸巡隊每天至少出動6艘次巡防艇執行防堵與取締勤務，14日晚間，海巡10053及RB01艇在猛虎嶼外海巡弋時，發現「龍」船越界進入猛虎嶼海域拖網作業，2艘巡防艇立即組織登檢小組展開取締行動，「龍」船眼見巡防艇開到，立即缷除船尾拖網打算加速脫逃。

海巡幹員見狀也不放棄，緊追在後，由10053艇追逐強靠，因2船頂浪航行，甲板落差忽高忽低，海巡幹員在往大陸漁船甲板跳出時，巡防艇被突如其來的浪頭抬起，兩船甲板瞬間產生近3公尺的落差，從船頭跳出的張姓分隊長及王姓副艇長重落在陸船甲板上，2人的膝蓋遭受重創。

據了解，2人都是資深幹員，但因為當日的風浪實在太大了，才會不慎受傷，曾有特勤資歷的張分隊長右膝肌腱撕裂挫傷，資深的王副艇長左膝蓋骨碎裂，但2人仍強忍劇痛，指揮幹員完成陸船清艙與查扣作業後，才由其中1艇及消防隊救護車護送就醫。目前1人開刀住院，1人則在包紮後返台休養。

金門海巡隊幹員深夜賣命跳船登檢大陸漁船，因重落地，造成有2幹員膝蓋骨受到輕重傷，...
金門海巡隊幹員深夜賣命跳船登檢大陸漁船，因重落地，造成有2幹員膝蓋骨受到輕重傷，兩人還是忍痛盡職的完成任務，才送醫。圖／金門海巡隊提供
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金門海巡隊巡防艇日前在復興嶼南4.5浬處海域，有幹員因跳船登檢非法越界捕魚的大陸...
金門海巡隊巡防艇日前在復興嶼南4.5浬處海域，有幹員因跳船登檢非法越界捕魚的大陸漁船而受傷，所幸送醫後已無大礙。圖／金門海巡隊提供
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