女嬰溢奶嗆入呼吸道死亡 保母經提醒仍未救護被訴

2019-08-16 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市太平區張姓保母照顧年僅10個月的王姓女嬰，原應注意餵食嬰兒牛奶應採半坐臥式，卻將女嬰放在嬰兒床上，平躺喝牛奶，置女嬰溢奶嗆入呼吸道，雖經李姓丈夫提醒女嬰呼吸聲音較大，但她卻在房間照顧另一嬰兒，未及時近距離查看女嬰狀況，致女嬰溢奶窒息死亡，台中地檢署今依過失致死罪將她起訴。

起訴書指出，張女（39歲）領有保母人員技術士證，平日在台中市太平區住處照顧童嬰，她自去年11月15日起，以每月1萬4000元的費用，受王姓女嬰的媽媽委託，固定於每周一至周五，每日7時半至下午6時，照顧年幼的王姓女嬰。

張姓保母餵食嬰兒牛奶、睡覺時，原應注意餵食嬰兒牛奶要採半坐臥式，避免牛奶逆流吸入呼吸道，且於嬰睡覺時，要適時近距離查看照料，俾及時排除造成不適的環境，避免嬰兒溢奶窒息等危險。

至今年2月12日上午，張女疏於注意，將王姓女嬰置放於嬰兒床上，平躺喝牛奶、睡覺，致女嬰發生溢奶而嗆入呼吸道產生窒息現象，張女雖經丈夫李男提醒王姓女嬰的呼吸聲音較大。