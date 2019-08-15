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休旅車直衝新莊捷運站 1男當場遭撞無生命跡象

2019-08-15 23:46聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區晚間11時許發生嚴重事故，1輛黑色休旅車疑似因打瞌睡，竟當場衝上人行道往新莊捷運站2號出口衝去，1名路過男子來不及閃躲直接被撞，當場失去生命跡象，目前已緊急送往醫院急救，目前警方已趕抵現場將肇事駕駛帶回偵辦，詳細車禍原因還有待釐清。

目擊民眾拍下事故現場，連電箱都被撞斷。圖／翻攝自地方臉書社團
目擊民眾拍下事故現場，連電箱都被撞斷。圖／翻攝自地方臉書社團
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人行道事故

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