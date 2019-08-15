親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

硝煙彌漫的反送中直播 我們真的「看」清事實了？

等了16年！今年吃得到果后「山竹」嗎？就差這一步

火燒島30天內2次大火 焚毀超過2萬平方公尺

2019-08-15 19:41中央社 台東縣15日電

綠島7月發生牛頭山大火，燒毀7000平方公尺林地；今天附近再度發生大火，燒毀雜林超過2萬平方公尺，黑鷹直升機來回不停從空中灌水滅火，入夜後尚未完全撲滅。

有火燒島之稱的綠島，7月23日在牛頭山發生大火燒毀7000平方公尺林地，當地民眾形容「全牛烤了半熟」。

今天中午12時許，綠島公館村白沙尾32號大白沙民宿旁的防風林又發生火警，報案人稱海邊的防風林燒起來，火勢很大。

台東縣消防局綠島分隊立即總動員水車、消防車和4名消防人員前往搶救，但因燃燒防風林火勢擴大，加上附近水源不足，救災相當困難，指揮中心除緊急向民航局綠島機場消防站請求支援外，更向空勤總隊申請派遣直升機協助滅火。

空勤總隊派遣台東、花蓮各1架黑鷹直升機加入搶救行列，以水袋從台東活水湖裝水前往綠島滅火，來回數次，阻止火勢燒向村莊。

當地民眾說，這次火警地點相當靠近溫泉聚落，火災煙霧瀰漫到環島公路，導致視線不佳，一度影響溫泉居民和遊客進出村落的安全，當地居民魏溢宏更於當地社群網頁就是愛綠島，提醒用路人若要經過溫泉務必繞路，避免危險。

魏溢宏表示，感謝辛苦的消防員投入救災，擔心這次火警會對地方生態樣貌有所影響，火勢入夜後還在延燒，希望能夠早日撲滅，結束這場災難。

台東縣消防局截至傍晚6時尚未完全撲滅，所幸未傳出人員傷亡，評估火災延燒面積超過2萬平方公尺，面積約是之前牛頭山火災的3倍之多。

綠島黑鷹直升機台東

相關新聞

疑心情不佳 男子反鎖房門跨坐窗台嚇壞路人

2019-08-15 18:52

花蓮台9線車禍3車擦撞 2人分送輕重傷送醫

2019-08-15 18:41

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

影╱日籍男子墾丁潛水失蹤 救起時已無生命徵象

2019-08-15 15:56

影／驚險！陪母倒垃圾 3歲女童衝過馬路遭轎車迎面撞上

2019-08-15 14:48

竹北透天厝大火 夫妻同斷魂

2019-08-15 14:18

影／天雨路滑騎車失控 南投國姓送餐志工摔落邊坡

2019-08-15 13:45

影／疑夫妻吵架引糾紛 土城暗夜爆高空煙火

2019-08-15 12:13

鬼月深夜白衣人路口晃動 警趨前關懷是失憶老人

2019-08-15 12:13

台東海邊戲水國中生遭浪吞 家屬同伴集氣盼奇蹟發生

2019-08-15 11:38

農曆7月嚇人！電梯驚見大字形醉男 警穴道救命術秒回魂

2019-08-15 11:18

813大雨蚵仔飄走 員警拾獲失主破涕為笑

2019-08-15 11:10

一家人尖石開心踏青 兒子山坡跌倒昏迷求救

2019-08-15 09:03

影／竹北巿中元凌晨惡火 夫妻喪生火窟

2019-08-15 09:02

竹北透天厝凌晨火警 撲滅後發現兩名罹難者

2019-08-15 04:18

育樂營意外浪捲9人 8人游上岸、1國中生失蹤

2019-08-15 00:21

遭墜落滑車擊中 台電外包工不治

2019-08-14 23:33

20億威力彩得主送2輛賓士？ 假的！

2019-08-14 23:24

比特犬咬死「浪浪」被沒入 住在寵物銀行等待新主人

2019-08-14 16:45

影／大園永儲公司廠區工安意外 司機遭千公斤木貨櫃壓死

2019-08-14 15:02
看更多

熱門文章

影／有蟲蟲在爬...連鎖壽司店品管出包 生魚片驚見白蟲

2019-08-14 22:07

丁小芹胞弟傳死訊 疑因酗酒過量陳屍家中

2019-08-15 14:10

韓粉爆內鬨！麻花哥控杏仁哥公審霸凌 按鈴告誹謗

2019-08-15 12:06

竹北透天厝凌晨火警 撲滅後發現兩名罹難者

2019-08-15 04:18

全台首例！審案慢慢拖 桃院前女法官俞力華遭免除職務

2019-08-15 12:40

一家人尖石開心踏青 兒子山坡跌倒昏迷求救

2019-08-15 09:03

遊戲戰鬥爆齟齬 5男辱罵1女「臭鮑姬」 結果GG了...

2019-08-15 10:54

二航廈爆收回扣處長認了有拿錢 陽台還被搜出70萬現金

2019-08-14 21:20

台南虐童致死 1人判18年 2人判無期

2019-08-15 11:24

媽賺6萬扛全家開銷 父年薪百萬0分擔還嗆：給我認份點

2019-08-14 22:08

五人訂四人房拒加床 奧客嗆「我孩子很小才大二」

2019-08-15 10:53

買威力彩槓龜 1家3口全中「這獎」超哀怨

2019-08-14 21:04

日本媽媽抱小孩求助台灣警 原來是遊台包包搞丟了

2019-08-15 12:35

影／驚險！陪母倒垃圾 3歲女童衝過馬路遭轎車迎面撞上

2019-08-15 14:48

七月不要太鐵齒...夫妻外宿旅館 怪事不斷連換3房

2019-08-14 21:21

花蓮台9線車禍3車擦撞 2人分送輕重傷送醫

2019-08-15 18:41

越南勞工當著女友兒子面前殺人棄屍 兇殘行徑今被起訴

2019-08-15 11:21

影／疑夫妻吵架引糾紛 土城暗夜爆高空煙火

2019-08-15 12:13

姊夫玷辱15歲小姨子鑄大錯 犯後1小時主動自首賠35萬

2019-08-15 07:55

私菸案 華航空服員涉逃漏稅以20萬元交保

2019-08-15 15:47

普度燒金紙延燒雜物 林園火警引虛驚

2019-08-15 11:30

高志鵬貪汙判關4年半 他不服提再審被駁回確定

2019-08-15 11:30

台糖農場「被偷種」 驚見20株大麻

2019-08-15 00:39

咖啡下藥迷昏實習女醫師 醫生學長判關5年半確定

2019-08-15 17:16

台電內鬼收賄 掩護竊電上億元

2019-08-15 00:50

把法官助理當家僕 「優良法官」面臨懲處

2019-08-15 00:58

遭辱「花錢買來的外籍新娘」 她長年遭家暴 判准離婚

2019-08-15 11:05

餵特教生吃朝天椒 嘉義地檢將2位導師提起公訴

2019-08-15 13:06

颱風天只封單邊 貨櫃車駛入積水地下道請求國賠判准

2019-08-15 10:22

影／私菸案 總統專機御廚田佳宜5萬元交保

2019-08-15 19:18

桃機二航廈擴建回扣逾千萬 2人收押禁見

2019-08-15 01:01

影╱找到了！台東遭浪吞噬國中生 母親指認愛子遺體哭斷腸

2019-08-15 17:22

獨／廠商持假發票詐貸銀行 調查局大規模搜索

2019-08-15 18:04

台南女童遭凌虐致死 法官認「團體迷思」盲從犯案

2019-08-15 12:17

名嘴陳建名影射陳鴻文收錢打假球 法官痛批故意誹謗

2019-08-15 16:01

丈夫出獄妻子訴請離婚 夫辯犯罪是為養活妻子一家人

2019-08-15 13:54

影／胞弟疑飲酒過量暴斃 丁小芹往生室外痛哭

2019-08-15 17:18

影／3人持刀搶彩券行4小時全落網 網批：連身障者也搶

2019-08-15 19:24

你揮鋤頭、我舞柴刀 兩農為耕地大戰兩回合沒有贏家

2019-08-15 16:40

影／天雨路滑騎車失控 南投國姓送餐志工摔落邊坡

2019-08-15 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top