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女社工騎車為老人送餐 路滑慘摔顏面骨折

2019-08-15 18:31中央社 南投縣15日電

南投縣生活重建協會一名曹姓女社工今天騎機車送餐給老人，約中午行經國姓鄉乾溝村中西巷下坡疑因路面溼滑摔落邊坡，獲救時滿臉是血，送醫意識清楚，但檢查發現顏面骨折。

南投縣生活重建協會為國姓鄉獨居、弱勢長輩送餐，一名曹姓女社工騎機車行經乾溝村中西巷，疑因天雨路滑連人帶車摔落邊坡，所幸曹女意識清楚，打電話向協會求救，國姓消防隊員以繩索救出曹女送醫。

負責做菜、送便當的「廚媽」多是老經驗，但其中一名「廚媽」因中元節拜拜請假，因此改由到職不久的曹女代班送餐，疑因路況不熟、道路溼滑且陡坡，才意外騎車摔落約4、5公尺深邊坡，曹女由於臉部有撕裂傷，獲救時滿臉是血、全身沾滿泥土。

曹女先送草屯鎮佑民醫院，再轉院到台中市的中國醫藥大學附設醫院。陪同曹女家屬的協會理事長邱慶禧說，曹女顏面骨折、臉部撕裂傷，下午做完清創，所幸進一步檢查後，眼球、腦部無大礙，目前仍在急診室，感謝各界關心。

九二一地震災民邱慶禧災後投入重建工作，並幫獨居、弱勢老人送餐，從幾個人開始，發展至今20年，南投縣生活重建協會成為國姓鄉最重要長照服務機構，老人送餐是眾多服務之一，目前午餐及晚餐共要送160多個便當，深入國姓鄉各村。

獨居社工便當

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