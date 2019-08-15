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日籍男子墾丁潛水失蹤 救起時已無生命徵象

2019-08-15 15:56聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣墾丁海域是潛水樂園，今天恆春半島陰雨不斷，天候狀況不佳，下午傳出45歲的日籍男子隨教練到後壁湖海域潛水，在離岸邊50至100公尺、水深10多公尺處失聯；消防局出動4車13人1救生艇前往搜救，並通知海巡和威鯨救難協會前往協助，搜救人員潛水至離岸邊約30公尺處發現失聯者，2時27分回報將失聯者救起，已無生命徵象，由恆春分隊救護車載送至南門醫院急救。

日籍潛水客在墾丁潛水時失聯，搜救人員潛水至離岸邊約30公尺處發現失聯者，下午2時...
日籍潛水客在墾丁潛水時失聯，搜救人員潛水至離岸邊約30公尺處發現失聯者，下午2時27分回報已將失聯者救起，無生命徵象，記者潘欣中／翻攝
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恆春救護車墾丁

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