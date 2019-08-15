農曆7月嚇人！電梯驚見大字形醉男 警穴道救命術秒回魂

2019-08-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



現值農曆7月，台中市一位大樓管理員巡視電梯，驚見一名男子呈大字型躺在電梯口，嚇得報警。賴男全身酒氣、不醒人事，員警拍打男子太陽穴刺激腦部，再按壓臉部人中穴道刺激，這才清醒；賴直說昨晚與友人喝多了，沒想到會失態睡在電梯口，還驚擾到管理員，感到很抱歉。

前天傍晚4點多，台中市北區柳川西路與五權路口附近一棟社區大樓，管理員巡視電梯狀況時，發現一名男子成大字形躺在電梯口，由於時值農曆7月，管理原先被男子的「異狀」嚇了一大跳，隨後聞到濃濃酒味，又叫不醒，只好報警。

台中第二警分局文正所員警顏家彬與林冠樺到場，知道男子酒醉不醒，林員拍打男子太陽穴穴道刺激腦部神經，顏員再按壓臉部人中穴刺激痛覺神經，交互作用後，男子奇蹟般彈起，但竟忘了自己身在何處，想直接搭電梯離開。

經員警勸阻，賴男(23歲)才左搖右晃出電梯並釐清思緒說，昨晚與友人狂歡飲酒，但友人不知他房間，只好將他放在樓梯間休息，殊不知他卻跑到電梯口，將公共空間當成自家床鋪、呈大字型躺在電梯口，嚇壞其他鄰居。