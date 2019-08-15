蘭嶼女遊客頭部摔傷 黑鷹深夜出勤救援

2019-08-15 10:36 中央社 台東縣15日電



江姓女遊客昨天深夜在蘭嶼攀爬礁岩摔落，造成頭部受傷，黑鷹直升機前往救援，緊急後送回台東，所幸沒有生命危險，目前尚在急診室觀察。

昨天深夜10時50分空中勤務總隊駐台東豐年機場第3大隊第3隊接獲通知，蘭嶼1名38歲女遊客頭部創傷，必須立即後送台東，空勤直升機緊急馳援，將江女送回台東豐年機場轉送台東馬偕醫院。

台東馬偕醫院今天上午表示，江女頭部有2處撕裂傷，沒有生命危險，目前還在急診室觀察。

根據警消調查，江女是在昨天晚上攀爬礁岩時摔落，頭部重創，出現嘔吐現象，經蘭嶼衛生所評估必須立即後送到台東就醫。