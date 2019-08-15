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一家人尖石開心踏青 兒子山坡跌倒昏迷求救

2019-08-15 09:03聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

昨天下午孫姓夫妻帶著兒子前往新竹縣尖石鄉數碼天空附近的山區踏青，兒子不小心在山坡跌倒昏迷，後來甦醒，夫妻2人便以開車下山，想送兒子就醫治療，未料車才開到尖石國小附近，兒子就因暈眩嘔吐不斷，孫爸爸連忙報警求救，警方確認位置後立刻以警用機車引領救護車火速趕往救援，順利將傷者送達榮民醫院竹東分院救治，目前兒子的狀況已逐漸恢復。

橫山分局表示，昨天下午5點50分，尖石分駐所接獲報案，報案人是來自北文山區的孫姓男子，在電話中孫男聲音急促、相當緊張，表示自己人在尖石國小附近，其子正在路旁嘔吐，請求警方救救他兒子，尖石分駐所所長閔光宇一邊安撫男子不安情緒，一邊確認他的所在位置，並同步通知當時備勤警員及尖石消防分隊，以警用機車引領救護車火速趕往救援。

根據孫男的說法，他與太太及兒子3人昨天到數碼天空附近的山區踏青，但兒子不慎在山坡跌倒翻滾，導致頭部受創昏迷，當兒子醒來後，夫婦便開車將而子載送下山，以便就近送醫治療。沒想到行經尖石國小附近，兒子就因暈眩嘔吐不斷，夫妻護子心切且迫於情況危急，才會焦急地橫山警方求救。

警方及救護車僅用了8分鐘就趕抵現場，夫妻倆也激動的在路旁不停招手，警消立刻將受傷呈虛脫狀的兒子合力抬上擔架，並由救護車順利送達榮民醫院竹東分院救治。期間警方仍持續用電話關心傷者狀況，並從孫姓夫妻口中得知兒子身體狀況已逐漸康復，僅需稍做留院觀察即可出院。夫妻2人也對警方的即時救援，與同理心的關懷表達謝意。

警方及救護車僅用了8分鐘就趕抵現場，警消立刻將受傷呈虛脫狀的兒子合力抬上擔架，並...
警方及救護車僅用了8分鐘就趕抵現場，警消立刻將受傷呈虛脫狀的兒子合力抬上擔架，並由救護車順利送達榮民醫院竹東分院救治。圖／警方提供
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