影／竹巿中元凌晨惡火 夫妻喪生火窟

2019-08-15 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹縣竹北市一處透天厝今天凌晨發生火警，警消獲報到場，發現火勢極大，透天厝已全面燃燒，立即以水線灌救，花了3小時以上才控制火勢，但仍在現場發現一對中年夫妻罹難，起火原因與細節仍待調查釐清。

今天上午，警方在事發透天厝拉起封鎖線，從外由內可看見屋外庭院堆滿紙箱、塑膠、木材、大包垃圾等易燃雜物，門口甚至還有裝置不明液體的紅色桶子，屋內3樓陽台還有疑似焚香拜拜用的大香爐。目前新竹縣消防局火調人員已前往屋內進行採證、調查，進一步釐清起火點與起火原因，稍早警方也通知家屬到場了解案情。

附近鄰居說，據了解，這對罹難的中年夫妻丈夫疑患有重聽，妻子則有點行動不便，但為人都不錯，只是個性內向少與人互動，夫妻倆皆靠資源回收維生，平時就習慣蒐集雜物，並堆放在家中，也有一名女兒已經結婚。

鄰居說，今天凌晨忽然聽見消防警笛大作，起身一看才發現隔壁透天厝遭火吞噬，濃煙密布，現場充滿燒焦味，一堆消防人員正在灌救，沒想到還是發生憾事。