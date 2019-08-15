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竹北透天厝凌晨火警 撲滅後發現兩名罹難者

2019-08-15 04:18聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹縣竹北市東海三街一處透天厝今天凌晨發生住宅火警，縣消防局獲報，立刻派員前往搶救，雖然出動水線灌救，但仍在現場發現68歲彭姓男子與59歲彭張女子兩名罹難者，起火原因與細節仍待調查釐清。

縣消防局指出，今天凌晨12點17分接獲報案，東海三街一處透天厝發生住宅火警，立刻派遣第一大隊、竹北、芎林、新埔、二重及光明車組共14車33人前往搶救，現場三層樓建築物全面燃燒，消防人員出5水線撲滅火勢，燃燒面積約200平方公尺，損失待估，並有兩名罹難者。

新竹縣竹北市東海三街一處透天厝今天凌晨發生火警。記者王駿杰／翻攝
新竹縣竹北市東海三街一處透天厝今天凌晨發生火警。記者王駿杰／翻攝
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