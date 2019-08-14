37歲男子刺仔埤圳落水 北漂鹿港 遺體被漁民發現

相關新聞
影／大園永儲公司廠區工安意外 司機遭千公斤木貨櫃壓死2019-08-14 15:02
比特犬當街咬死「浪浪」 檢方認定飼主非故意不起訴2019-08-14 14:42
影／板橋鴿舍火警 鴿子死傷慘重2019-08-14 14:40
獨／出殯不愛傳統陣頭 千萬超跑車隊炫又氣派2019-08-14 14:40
燕巢鐵皮工廠起火 黑煙摻雜黃煙 1工人灼傷送醫2019-08-14 14:38
警方開出18萬元罰單並扣車 拒測酒駕男願配合已來不及2019-08-14 14:20
清晨惡火釀2死 鐵皮屋嚴重坍塌 火調人員開挖調查原因2019-08-14 14:04
補習街驚見「捐卵廣告」 女大生揪團賺營養金2019-08-14 14:03
影／菜鳥女警肉身當橋 救起墜愛河女子2019-08-14 13:55
影／逼前車闖黃燈還出手打人 3男大街上演全武行2019-08-14 13:53
使喚女助理毀法官形象 司法院要竹院查清楚2019-08-14 13:49
南警偵破仁德槍擊案 警政署長陳家欽南下頒獎2019-08-14 13:32
準碩士性侵女同學 判刑3年2月2019-08-14 13:29
高雄男子遭沿路毆打 磚頭高爾夫球桿打到衣服染血2019-08-14 12:22
拿鹽酸潑鄰居致失明 律師罹病遭停牌提告敗訴2019-08-14 12:09
高處摔落致右肘失能無法全額獲償 法官：勞雇都有疏失2019-08-14 12:06
為千萬債務怒戳對方雙眼 男騎Ubike到派出所自首2019-08-14 12:03
嘉市燒烤餐廳6年5次火災 籲業者落實防火管理2019-08-14 11:56
大型重機、小客貨車擦撞 一死二輕傷2019-08-14 11:35
抓娃娃機大盜不知悔改遭逮 分局長贈禮券鼓勵有功人員2019-08-14 11:35
新竹地院法官遭爆將法官助理當私人秘書用2019-08-14 11:14
影／借人30萬要不回 男上門叫囂討債遭警移送2019-08-14 11:13
義大自訴高市府誹謗 法官打臉挺公務員2019-08-14 10:56
影／龍洞跳水平台戲水 男子沒消暑反而熱衰竭消防隊送醫2019-08-14 10:43
指兒家暴投靠女兒 控兒盜領存款法官判還529萬2019-08-14 09:41
優人神鼓遇火劫 「用更生態方式重建劇場」2019-08-14 01:17
吊籠6樓高墜地 掛看板 2人摔死2019-08-14 00:02
狗群毀農作 他竟香腸摻毒誘殺2019-08-14 00:02
打火機扔筆筒釀災 住警器救命2019-08-14 00:00
來自火場的電話 斷訊太快姊妹亡2019-08-13 23:58
15歲少年無照載友 撞拖板車傷重不治2019-08-13 23:10
涉簽賭地下運彩 桃園軍方查出涉案5人最少兩大過汰除2019-08-13 22:07
講英文加比手畫腳找回手機 泰女：台灣警good2019-08-13 21:00
漁工清除絞網10分鐘未浮出水面 潛水人員救出送醫不治2019-08-13 19:53
登門討債數百萬 債主憤怒徒手刺傷婦人雙眼2019-08-13 19:36
北市遊覽車南京東路漏油 至少6騎士雷殘手部爆血2019-08-13 19:09
影／驚恐！兒子目睹吊索斷裂 老爸與工人6樓墜地身亡2019-08-13 17:58
闖娃娃機店地下室行竊 男稱夾不到娃娃偷竊洩憤2019-08-13 17:55
名嘴酒後暴走把人打破頭 對車搞破壞進派出所2019-08-13 17:43
熱門文章
桃機二航廈擴建爆收回扣案 工程處長遭聲押、11人交保2019-08-14 08:08
桃機遭爆上億回扣 黃國昌：難怪跑道不如第三世界國家2019-08-14 11:34
開車經殯儀館旁 女兒問：為什麼那個阿姨沒有身體2019-08-13 20:09
新裝潢浴室出現「紅色污漬」 網友曝正確解答2019-08-14 13:03
影／富二代太平槍擊犯今出殯 50輛千萬超跑送行2019-08-14 10:23
一早醒來性欲大發 暗戀女鄰居扯內褲硬上2019-08-14 09:14
二航廈工程疑收回扣 桃機公司遭百名調查人員大搜索2019-08-13 21:59
她搭計程車聽到「水聲」 司機這動作讓她傻眼2019-08-14 10:57
嘉義市色鼎燒烤店6年燒5次 鄰居很剉2019-08-14 10:35
好心以參酒鹿茸酒待客 女主人遭色劫獲賠75萬2019-08-14 07:25
涉簽賭地下運彩 桃園軍方查出涉案5人最少兩大過汰除2019-08-13 22:07
獨／詐團主謀摩鐵開趴吸笑氣 炫網遊課金可買保時捷2019-08-14 13:22
警方開出18萬元罰單並扣車 拒測酒駕男願配合已來不及2019-08-14 14:20
查毒品案件遭拒捕 苗警追車開2槍擊破輪胎逮1人2019-08-14 17:12
北市遊覽車南京東路漏油 至少6騎士雷殘手部爆血2019-08-13 19:09
小心詐騙！20億威力彩頭獎中獎人未委託辦活動送賓士2019-08-14 10:29
為千萬債務怒戳對方雙眼 男騎Ubike到派出所自首2019-08-14 12:03
糗！「為何不停班」OL臉書傳淹水舊照 警傳她到案說明2019-08-14 15:05
三國運上億元毒品來台 檢警攔截2019-08-14 00:07
仁德虎山農場淪大麻田 台南警方查獲20株罕見3公尺高2019-08-14 15:26
大型重機、小客貨車擦撞 一死二輕傷2019-08-14 11:35
員工疑洩竊電查緝情資 台電：涉案員工已遭停職2019-08-14 15:43
指兒家暴投靠女兒 控兒盜領存款法官判還529萬2019-08-14 09:41
惡整老婆！網友超有才 這樣「畫」出超逼真珍奶2019-08-14 15:50
獨／出殯不愛傳統陣頭 千萬超跑車隊炫又氣派2019-08-14 14:40
義大自訴高市府誹謗 法官打臉挺公務員2019-08-14 10:56
最高法院分案爭議是電腦分案？ 鄭玉山：我做得不夠好2019-08-13 19:11
燕巢鐵皮工廠起火 黑煙摻雜黃煙 1工人灼傷送醫2019-08-14 14:38
比特犬咬死「浪浪」被沒入 住在寵物銀行等待新主人2019-08-14 16:45
桃機二航廈擴建傳弊 約談林姓處長等人2019-08-13 23:56
桃園男嬰猝死5個月後 檢警擴大追查聲押父親2019-08-13 23:09
私菸案 府侍衛室2人列被告交保2019-08-14 00:38
台東大鳥海邊9學生遭大浪打落海 1名國中生仍未尋獲2019-08-14 17:51
來自火場的電話 斷訊太快姊妹亡2019-08-13 23:58
補習街驚見「捐卵廣告」 女大生揪團賺營養金2019-08-14 14:03
15歲少年無照載友 撞拖板車傷重不治2019-08-13 23:10
二航廈收回扣案 法院裁定工程處長林文楨收押禁見2019-08-14 17:06
台南3連霸里長黃俊策 涉走私遭羈押2019-08-14 09:18
比特犬當街咬死「浪浪」 檢方認定飼主非故意不起訴2019-08-14 14:42
影／大園永儲公司廠區工安意外 司機遭千公斤木貨櫃壓死2019-08-14 15:02
留言