37歲男子刺仔埤圳落水 北漂鹿港 遺體被漁民發現

2019-08-14 17:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



海巡署第四巡防區指揮部接獲漁民通報，今天上午在鹿港崙尾灣河道口外約4公里處發現一具男性大體，海巡署中部分署第三岸巡隊與鹿鳴消防分隊，出動人員將大體打撈上岸，經查證後確認該大體是12日落水失蹤的37歲鄭姓男子。