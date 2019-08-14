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現場直擊／反送中暴力升級後 進退兩難的「和理非」

37歲男子刺仔埤圳落水 北漂鹿港 遺體被漁民發現

2019-08-14 17:27聯合報 記者林宛諭╱即時報導

海巡署第四巡防區指揮部接獲漁民通報，今天上午在鹿港崙尾灣河道口外約4公里處發現一具男性大體，海巡署中部分署第三岸巡隊與鹿鳴消防分隊，出動人員將大體打撈上岸，經查證後確認該大體是12日落水失蹤的37歲鄭姓男子。

彰化消防局第三大隊大隊長施順仁表示，溪州鄉鄭姓男子家人12日通報鄭男疑在刺仔埤圳落水失蹤，消防人員即出動搜救但並無所獲，今日被漁民發現大體在鹿港外海，研判鄭男可能先被溪流沖出芳苑外海，又隨洋流北漂到鹿港才被尋獲，遺體已經家人指認無誤。

海巡署第四巡防區指揮部接獲漁民通報，今天上午在鹿港崙尾灣河道口外約4公里處發現一...
海巡署第四巡防區指揮部接獲漁民通報，今天上午在鹿港崙尾灣河道口外約4公里處發現一具男性大體，海巡署中部分署第三岸巡隊與鹿鳴消防分隊出動人員將大體打撈上岸，經查證後確認該大體是12日落水失蹤的37歲鄭姓男子。圖／海巡署提供
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海巡署鹿港漁民

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