比特犬咬死「浪浪」被沒入 住在寵物銀行等待新主人

2019-08-14 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市陳姓男子飼養的比特公犬「ROCK」，今年1月間在中正路咬死一隻流浪狗，市府事後沒入「行凶」的比特犬，目前還收容在寵物銀行，等待新的主人。

陳男去年5月17日帶比特犬散步，未繫繩鍊、配戴口罩，結果比特犬追逐並咬傷流浪狗，陳被市府罰款3萬元。今年1月22日下午比特犬從陳家跑出屋外，當街又咬死一隻流浪狗，被市府函送檢方偵辦。

檢方偵結，以陳男無故意挑唆、指示比特犬攻擊流浪狗，且陳到場後積極將兩犬分開，並將傷犬送醫，處分不起訴。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱則表示，陳即使未故意縱放比特犬咬死流浪狗，免去刑責，市府仍將依違反動保法第20條「具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施」，處罰陳男6萬元。

這隻比特犬事後被市府沒入，收容在七堵區瑪陵山區的寵物銀行，單獨關在大型狗的鐵籠。

陳瑞濱說，這隻比特犬與人相處情形還好，但在某些特殊情況會明顯展露攻擊性，像有次把牠單獨綁在樹下，竟把獸醫的機車座墊咬爛。