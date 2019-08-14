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影／板橋鴿舍火警 鴿子死傷慘重

2019-08-14 14:40聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天上午獲報，板橋區三民路一棟7層樓建築頂樓冒出火煙，消防人員趕抵現場，發現起火點為頂樓加蓋的鴿舍起火燃燒，火勢在20分鐘就撲滅，無人員受傷，僅有屋主所飼養的鴿子死傷慘重，起火原因有待進一步鑑定調查。

消防局今天上午9時40分位於板橋區三民路的一棟7層樓建築頂樓，冒出火煙，消防人員迅速趕抵現場，發現是架設在頂樓鴿舍著火，火勢在上午9時57分控制，火勢在上午10時左右撲滅，燃燒鴿舍雜物面積約2坪，無人受傷。

新北市消防局今天上午獲報，板橋區三民路一棟7層樓建築頂樓冒出火煙，消防人員趕抵現...
新北市消防局今天上午獲報，板橋區三民路一棟7層樓建築頂樓冒出火煙，消防人員趕抵現場，發現起火點為頂樓加蓋的鴿舍起火燃燒，火勢在20分鐘就撲滅，無人員受傷，起火原因有待進一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
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新北市消防局今天上午獲報，板橋區三民路一棟7層樓建築頂樓冒出火煙，消防人員趕抵現...
新北市消防局今天上午獲報，板橋區三民路一棟7層樓建築頂樓冒出火煙，消防人員趕抵現場，發現起火點為頂樓加蓋的鴿舍起火燃燒，火勢在20分鐘就撲滅，無人員受傷，起火原因有待進一步鑑定調查。記者王長鼎／翻攝
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