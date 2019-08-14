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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

影／菜鳥女警肉身當橋 救起墜愛河女子

2019-08-14 13:55聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄愛河昨天凌晨驚傳約20幾歲的年輕女子墜河，鹽埕警分局五福四路所警網趕抵，發現女子頭已有一半在水面下，載浮載沉幾乎滅頂，警員許雅筑立即趴岸邊，由4人拉住雙腳踝，探入水中將女子拉出水面，再逐漸拉回岸上；幸好當場CPR並由消防隊轉送醫後，讓女子撿回一命。

據了解，昨天凌晨約12點30分，民眾目睹愛河畔、河西路3號前有女子疑似跳河，立即打電話報案，五福四路所警網及所內備勤員警趕往，抵達時民眾已將岸邊救生圈丟入水中，不過女子氣力耗盡無法緊抓，站立姿勢逐漸下沉，鼻、嘴都在水面下，露出半顆頭，載浮載沉。

警方表示，警員許雅筑當機立斷，奮勇趴在岸邊以肉身當橋，同事及民眾分別拉住左、右腳，她奮勇探向愛河，先抓住女子外衣協助浮出水面，再拉回靠近岸邊，眾人協助拉上岸；女子當時四肢癱軟，許雅筑立即施以急救，消防隊救護人員接手將女子送往市立大同醫院救治，現無生命危險。

女子的丈夫接獲通知後就立即趕至愛河，目睹警方驚險救溺的過程，陪同林女就醫時，對員警頻頻致謝。

由於岸邊草叢及碎石使許雅筑雙手臂擦挫傷，另名警員顏長弘右手也有4-5公分擦傷痕，鹽埕分局對2人英勇救溺表示嘉許，市警局長李永癸昨更親自到派出所對2人慰問、致意。

年僅24歲的警員許雅筑，去年剛從特考班結業，今年1月分發至鹽埕分局五福四路所服務，據指，她考上警察前當過游泳教練，對水性相對熟悉，能發揮所長成功救溺，她也相當高興。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

女警許雅筑以肉身當橋，探入愛河拉起女子。記者林伯驊／翻攝
女警許雅筑以肉身當橋，探入愛河拉起女子。記者林伯驊／翻攝
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市警局長李永癸（左起）表揚警員顏長弘。記者林伯驊／翻攝
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許雅筑雙手臂多處擦挫傷。記者林伯驊／翻攝
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警員顏長弘手上擦挫傷。記者林伯驊／翻攝
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市警局長李永癸（左起）表揚警員許雅筑。記者林伯驊／翻攝
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鹽埕分局五福四所昨天凌晨成功救起墜入愛河的年輕女子。記者林伯驊／翻攝
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愛河警察

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