補習街驚見「捐卵廣告」 女大生揪團賺營養金

2019-08-14 14:03 聯合新聞網 綜合報導



媒體報導南陽街上有人刊登招募女大生捐卵的廣告。示意圖 圖／ingimage 分享 facebook

臺北車站周邊知名的補習街「南陽街」，聚集許多學生在此奮發讀書，然而近日卻出現「急徵捐卵」、「你不可錯過的大好機會」等廣告字樣，外界質疑，在多數學生出沒的南陽街刊登這樣的廣告是否合適。

根據《周刊王》報導，南陽街出現招募大學生捐卵的招牌字樣，上頭寫「急徵捐卵」，並附上營養金9萬9千元，歡迎20到30歲的女性入內填寫資料，宣傳語寫著「不能錯過的大好機會」。

報導寫道，暑假是捐卵旺季，而女大學生正是捐卵的主要客群，大多會揪團捐卵，送子鳥生殖中心醫師梁依婷表示，隨著年紀增長卵子品質也會下降，大學生自然是條件較好的捐卵者。而相較平時，暑假捐贈人數增加1.5倍，其中3成是揪團前來。

捐卵也在社群網站「Dcard」上成為話題，有網友在Dcard上分享自己的捐卵經歷引發討論，有人認為捐卵者的行為很勇敢且能幫助到需要的人，但也有人質疑若沒有營養金是否還會選擇捐卵。而除了在國內，也有人發文問赴美捐卵，據《周刊王》描述，在美國捐卵營養金是臺灣的三倍，臉書也常跳出相關廣告。

根據臺灣《人工生殖法》規定，年滿二十歲者即可捐卵，且只能捐贈一次。若有人從事生殖細胞、胚胎的買賣或仲介，將可處兩年以下有期徒刑、拘役或新臺幣二十萬至一百萬的罰金。另外，赴美捐卵若是持觀光簽證卻從事「賣卵子」行為，依據美國聯邦移民法，最重可坐10年牢。