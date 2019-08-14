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油漆工37秒殺死2人 二審仍判無期徒刑

2019-08-14 12:44中央社 台北14日電

油漆工李銘鴻去年4月持刀刺傷游姓男子，6月間為此與對方談判，在37秒內持刀刺死游男胞弟、洪姓男子。李銘鴻一審被依殺人等罪判處無期徒刑，高院今天駁回上訴，維持原判決。

高院新聞資料指出，李銘鴻去年4月間打電話給謝姓男子，討論如何取回黃姓友人女友遺留在謝男車上的錢包。李銘鴻不滿謝男在電話中口氣不好，見面時持折疊刀刺向謝男的游姓友人，導致游男手部受傷。

去年6月間，李銘鴻、黃姓友人與謝姓男子為刺傷游男一事相約新北市三重區談判，謝男因懷疑黃男攜帶刀械，雙方爆發拉扯。

李銘鴻見狀衝進拉扯人群，持折疊刀朝游男胞弟、洪姓男子等人揮刺，導致游男胞弟、洪姓男子傷重不治，謝男的李姓友人也大量出血，送醫急救後幸免於難。

一審新北地方法院認為，李銘鴻短短37秒內導致2人死亡、1人受傷，且都是持刀攻擊被害人腹部、胸部、頸部等要害，可見下手之重，但考量李銘鴻並非預謀犯案，尚無與社會永久隔離的必要，依殺人罪、殺人未遂罪判處無期徒刑。

李銘鴻上訴二審，主張只有傷害而無殺人犯意。台灣高等法院承審合議庭認為，李銘鴻持鋒利折疊刀朝被害人要害部位揮刺而有殺人故意，一審判決的認事用法量刑均適當，今天駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴。

殺人台灣高等法院

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