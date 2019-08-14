為千萬債務戳瞎對方雙眼 男騎Ubike到派出所自首

2019-08-14 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



70歲簡姓男子疑與陳姓夫婦有1000萬元債務糾紛，數次討錢未果，昨下午再度登門討債，撞見正準備倒垃圾的陳婦，雙方直接爆發口角，陳婦還拿著廚餘往簡男身上潑，簡男則發怒刺瞎陳婦雙眼，事後跑到派出所自首，今晨簡男被依重傷害罪人送辦。

簡男說，10多年前跟陳姓夫婦合夥開公司，自己曾是董事長，但幾年後公司經營不善倒閉，陳男竟掏空公司資產近1000萬元，數次提告都未被檢察官起訴，只能自己去討錢，昨天下午再度到陳姓夫婦家，但陳婦竟拿廚餘潑向自己，一氣之下才弄傷她眼睛。

警方調查，昨天下午4點30分，簡男從新北市前往中山區龍江路一處巷弄內，到達陳姓夫婦家後，遇到提著廚餘準備倒垃圾的陳婦，兩人一見面就爆發衝突，陳婦將手上廚餘丟向簡男，簡男則發怒徒手戳傷陳婦雙眼。

當時陳婦向住在二樓的丈夫大喊救命，要求報警，簡男得知自己闖了禍，騎著租來的Ubike，到附近僅距一公里的派出所自首，指自己在巷弄傷了人，請警方前往現場救護。

據了解，簡男目前無業，之前跟陳男開的是電子材料批發公司，公司資本額500萬元。附近住戶說，簡男日前就曾到此處向陳姓夫婦討債，甚至曾毆打陳男，對於雙方結怨過程不清楚。