嘉市燒烤餐廳6年5次火災 籲業者落實防火管理

2019-08-14 11:56 中央社 嘉義市14日電



嘉義市興業西路一家燒烤餐廳今天凌晨發生火警，消防局調派7個分隊人車撲滅火勢，無人傷亡，不過這家餐廳自102年已發生5起火警，將對業者加強宣導，落實自主防火管理。

嘉義市政府消防局於凌晨3時18分接獲報案，興業西路一家燒烤餐廳有濃煙冒出，隨即指派第一大隊、湖內分隊、第一分隊、德安分隊、第二分隊、蘭潭分隊及東區分隊，共23車、66人車前往搶救。

消防局第一大隊副大隊長張英勝表示，消防人員抵達現場，發現大量黑色濃煙竄出，搶救人員立即射水搶救，過程中，透過熱顯像儀發現1樓儲藏室冒煙起火，並燒穿1樓天花板，擴大延燒至2樓。

灌救人員使用撬棒及破壞器材破壞餐廳內隔板，並搭配水線及使用排煙機進行排煙，以降低火場濃煙及溫度，於凌晨3時59分撲滅火勢，無人員受傷，起火原因，由火調人員調查中。

張英勝指出，這家餐廳民國99年營業，從102年至今，已發生5起火警，其中一次是在營業時間，所幸均無造成人員傷亡，探究原因，大都是這家燒烤餐廳的排油煙管，年久未清潔，卡油垢易生火苗。

張英勝說，將對業者加強宣導，落實自主防火管理，相關用火用電設施平日應確實檢查，特別是排油煙管，應委請專人定期清潔，避免油垢導致火災發生。