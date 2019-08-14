北市7旬翁因債務糾紛戳婦眼 依法送辦

2019-08-14 09:47 中央社 台北14日電



北市一名7旬簡姓老翁疑和一對陳姓夫妻有債務糾紛，昨天下午雙方又爆發衝突，簡翁竟徒手戳傷陳姓婦人眼睛，警消獲報後立即協助送醫，今天將簡翁依涉重傷害罪嫌依法送辦。

警消昨天下午4時許獲報，指北市中山區龍江路有名婦人眼睛受傷，立即派員到場並協助送醫。

根據調查了解，簡翁因債務糾紛前往案發地討債，雙方爆發衝突後，簡翁竟徒手戳傷70餘歲的陳姓婦人眼睛，傷勢嚴重，恐有失明之虞。

警方將簡翁帶回偵訊後，今天將依涉重傷害罪嫌送辦。