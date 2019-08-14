優人神鼓遇火劫 「用更生態方式重建劇場」

優人神鼓老泉山山上劇場昨早發生火警，木造排練場付之一炬，未來將以更生態、更尊重自然的方式重建。 圖／優人神鼓提供 分享 facebook

「上天利用這場大火告訴我們如何跟大自然相處，我們必須更警惕、更愛護這座養育支持我們走上國際舞台的山、這座給我們創造能量的山。」優人神鼓老泉山山上劇場昨早發生火警，藝術總監劉若瑀昨帶著團員，雙手交叉護心，對山神許下誓言。

木造排練場付之一炬，演出相關的鼓具、樂器、道具等遭祝融，光樂器損失便高達五百萬。劉若瑀指將啟動募資，用更生態、更尊重自然的方式重建劇場。

文化部長鄭麗君昨第一時間打給劉若瑀關心，並啟動文化藝術團體急難補助機制，文化部代表也親自上山探望關心。

位於木柵老泉山德高嶺的優人神鼓山上劇場，為團員平時排練和演出的場地，二○○八年被指定登錄為台北市文化景觀。優人神鼓自一九八八年創團以來，即以此地為基地，以實木結構打造的排練場，早期沒水沒電。

此地也是劉若瑀父親留給她的土地，劉若瑀每日必定上山一趟，可說是她的心靈故鄉。

劉若瑀說，昨早一位上山打拳的市民發現起火立刻通報，才讓火勢不致蔓延為森林大火。消防隊第一時間抵達現場，約四十分鐘控制火勢，無人傷亡。警消人員說，目前無法判斷整起火災是人為因素或電線走火，只能由火調科先確認起火點位置，再鑑識起火原因。

優人神鼓排練場付之一炬，藝術總監劉若瑀（中）相當痛心。 記者陳宛茜／攝影 分享 facebook

優人指出，此次大火將排練場、樂器、道具、飲水等空間全部燒毀，短期內難以重建和復原。損失包括今年於國內巡迴演出「墨具五色」、「時間之外」等近兩百件鼓具和樂器，直接衝擊排練和國際巡演。

優人神鼓老泉山山上劇場起火，排練場付之一炬。 圖／優人神鼓提供 分享 facebook

劉若瑀說，為了即將到來的巡演，第一步是補足需要的鼓具和樂器，包括重購和向其他樂團商借。優人也會緊急在山上尋找臨時排練場，「我不希望離開這座山。」優人將啟動募款，除了購買樂器所需，也希望重建一個更生態、與自然和諧共處的劇場。

該山上劇場造價約兩千萬。優人表示，因此地已被列為台北市文化景觀，重建計畫須先通過文資審議，估至少要一年才可能動工。