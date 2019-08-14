親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

川普：情報單位告知 中國派軍到香港邊境

優人神鼓遇火劫 「用更生態方式重建劇場」

2019-08-14 01:17聯合報 記者陳宛茜廖炳棋何定照／台北報導

優人神鼓老泉山山上劇場昨早發生火警，木造排練場付之一炬，未來將以更生態、更尊重自...
優人神鼓老泉山山上劇場昨早發生火警，木造排練場付之一炬，未來將以更生態、更尊重自然的方式重建。 圖／優人神鼓提供
分享

「上天利用這場大火告訴我們如何跟大自然相處，我們必須更警惕、更愛護這座養育支持我們走上國際舞台的山、這座給我們創造能量的山。」優人神鼓老泉山山上劇場昨早發生火警，藝術總監劉若瑀昨帶著團員，雙手交叉護心，對山神許下誓言。

木造排練場付之一炬，演出相關的鼓具、樂器、道具等遭祝融，光樂器損失便高達五百萬。劉若瑀指將啟動募資，用更生態、更尊重自然的方式重建劇場。

文化部長鄭麗君昨第一時間打給劉若瑀關心，並啟動文化藝術團體急難補助機制，文化部代表也親自上山探望關心。

位於木柵老泉山德高嶺的優人神鼓山上劇場，為團員平時排練和演出的場地，二○○八年被指定登錄為台北市文化景觀。優人神鼓自一九八八年創團以來，即以此地為基地，以實木結構打造的排練場，早期沒水沒電。

此地也是劉若瑀父親留給她的土地，劉若瑀每日必定上山一趟，可說是她的心靈故鄉。

劉若瑀說，昨早一位上山打拳的市民發現起火立刻通報，才讓火勢不致蔓延為森林大火。消防隊第一時間抵達現場，約四十分鐘控制火勢，無人傷亡。警消人員說，目前無法判斷整起火災是人為因素或電線走火，只能由火調科先確認起火點位置，再鑑識起火原因。

優人神鼓排練場付之一炬，藝術總監劉若瑀（中）相當痛心。 記者陳宛茜／攝影
優人神鼓排練場付之一炬，藝術總監劉若瑀（中）相當痛心。 記者陳宛茜／攝影
分享

優人指出，此次大火將排練場、樂器、道具、飲水等空間全部燒毀，短期內難以重建和復原。損失包括今年於國內巡迴演出「墨具五色」、「時間之外」等近兩百件鼓具和樂器，直接衝擊排練和國際巡演。

優人神鼓老泉山山上劇場起火，排練場付之一炬。 圖／優人神鼓提供
優人神鼓老泉山山上劇場起火，排練場付之一炬。 圖／優人神鼓提供
分享

劉若瑀說，為了即將到來的巡演，第一步是補足需要的鼓具和樂器，包括重購和向其他樂團商借。優人也會緊急在山上尋找臨時排練場，「我不希望離開這座山。」優人將啟動募款，除了購買樂器所需，也希望重建一個更生態、與自然和諧共處的劇場。

該山上劇場造價約兩千萬。優人表示，因此地已被列為台北市文化景觀，重建計畫須先通過文資審議，估至少要一年才可能動工。

優人神鼓排練場舊貌。 圖／優人神鼓提供
優人神鼓排練場舊貌。 圖／優人神鼓提供
分享

劇場大火優人神鼓

相關新聞

來自火場的電話 斷訊太快姊妹亡

2019-08-13 23:58

吊籠6樓高墜地 掛看板 2人摔死

2019-08-14 00:02

狗群毀農作 他竟香腸摻毒誘殺

2019-08-14 00:02

打火機扔筆筒釀災 住警器救命

2019-08-14 00:00

15歲少年無照載友 撞拖板車傷重不治

2019-08-13 23:10

涉簽賭地下運彩 桃園軍方查出涉案5人最少兩大過汰除

2019-08-13 22:07

講英文加比手畫腳找回手機 泰女：台灣警good

2019-08-13 21:00

漁工清除絞網10分鐘未浮出水面 潛水人員救出送醫不治

2019-08-13 19:53

登門討債數百萬 債主憤怒徒手刺傷婦人雙眼

2019-08-13 19:36

北市遊覽車南京東路漏油 至少6騎士雷殘手部爆血

2019-08-13 19:09

影／驚恐！兒子目睹吊索斷裂 老爸與工人6樓墜地身亡

2019-08-13 17:58

闖娃娃機店地下室行竊 男稱夾不到娃娃偷竊洩憤

2019-08-13 17:55

名嘴酒後暴走把人打破頭 對車搞破壞進派出所

2019-08-13 17:43

北市小貨車下高速狂冒煙 司機急停路邊自己滅

2019-08-13 17:42

優人神鼓山上劇場火警心血付之一炬 文化部全力協助

2019-08-13 17:40

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

男子玩虛擬貨幣遭詐險沒錢吃飯 警方成功追回180萬

2019-08-13 16:09

留字條「打這隻電話給我」 男出車禍駛離現場涉肇逃

2019-08-13 16:03

毒殺7隻流浪犬家犬 農民自首：氣狗破壞農作物

2019-08-13 15:11

影／不當開啟車門釀傷亡 台中市上半年275人受傷

2019-08-13 15:11

工安意外！6樓吊索斷裂 老闆與工人墜落肋骨全斷慘死

2019-08-13 15:10

鼻頭海邊只見冰桶不見人 警消搜尋落海釣客

2019-08-13 14:59

排練場全遭焚燬 優人神鼓：將以更生態的方式重建

2019-08-13 14:49

區間車司機不適仍努力撐到站 400旅客平安、他送醫無礙

2019-08-13 13:59

北投鐵皮火警釀2死 1樓汽修廠老闆：不熟樓上姊妹

2019-08-13 13:47

北投鐵皮屋火警釀2死 劉姓姊妹生前報案：很多煙...

2019-08-13 13:20

打火機收納不慎險釀禍 鄰居：好家在有住警器

2019-08-13 12:51

騎士車停路中間扶阿公過馬路 暖警不舉發

2019-08-13 12:03

高速過彎撞電桿 自小客翻滾全毀連引擎都噴飛

2019-08-13 11:59

搬樹、扶阿伯渡積水 台中烏日警雨天好忙

2019-08-13 11:34

U值媒／窮酸的味道，你也聞到了嗎？

2019-08-13 11:33

影／50歲單身婦人遭詐誤信「鍋爐要價19萬」 警妙助一張照片救回

2019-08-13 10:49

男子向警方自首交出改造手槍 回家又去改造一把

2019-08-13 09:45

影／最勁爆媽媽 騎車載小孩連續2次對後方駕駛比中指

2019-08-13 09:42

北投鐵皮火警延燒3百平方公尺 受困臥室姊妹花送醫不治

2019-08-13 09:38

北投鐵皮住宅驚傳火警 受困2女救出已無生命徵象

2019-08-13 08:59

影／漁船進港被長浪打翻2人落海 明星「保鏢」及時救援

2019-08-12 21:46

網路正妹誆七夕後交往 警民合作阻詐騙

2019-08-12 20:26
看更多

熱門文章

宜蘭驚傳工安意外 2名工人吊索斷裂6樓高空墜落命危

2019-08-13 12:28

客人訂8千元餐惡作劇全數棄單 店家怒：被戲弄太惡質！

2019-08-13 13:46

工安意外！6樓吊索斷裂 老闆與工人墜落肋骨全斷慘死

2019-08-13 15:10

導遊與女客畸戀全招了 她賠了身子還要賠25萬

2019-08-13 07:35

男子當街自殘持剪刀刺肚3刀 人行道濺血民眾驚駭

2019-08-13 13:27

開車經殯儀館旁 女兒問：為什麼那個阿姨沒有身體

2019-08-13 20:09

菜鳥員工切蔥「去頭去尾」 他一看垃圾桶臉都綠了

2019-08-13 14:07

違反銀行法及政治獻金法 白狼張安樂父子遭起訴

2019-08-13 09:53

通緝犯林昱辰父親控警逮捕程序違法 分局：符合規定

2019-08-13 13:25

二航廈工程疑收回扣 桃機公司遭百名調查人員大搜索

2019-08-13 21:59

區間車司機不適仍努力撐到站 400旅客平安、他送醫無礙

2019-08-13 13:59

按月收賄包庇電玩 高雄警二審最重仍判18年半

2019-08-13 12:03

北投鐵皮屋火警釀2死 劉姓姊妹生前報案：很多煙...

2019-08-13 13:20

北市遊覽車南京東路漏油 至少6騎士雷殘手部爆血

2019-08-13 19:09

100萬元打斷一條腿 麥寮前鄉長按鈴請檢方抓真兇

2019-08-13 13:21

私菸案 三名軍方人員列貪汙罪被告獲交保

2019-08-13 08:58

組合衣櫃2年後自動分解 網嘆：這種材質放久會變粉

2019-08-13 13:49

男子玩虛擬貨幣遭詐險沒錢吃飯 警方成功追回180萬

2019-08-13 16:09

影／不當開啟車門釀傷亡 台中市上半年275人受傷

2019-08-13 15:11

名嘴酒後暴走把人打破頭 對車搞破壞進派出所

2019-08-13 17:43

華山分屍案家屬泣訴 陳伯謙「切我女兒的肉吃下肚」

2019-08-13 17:18

吿手足侵佔王永慶遺產 王文洋：官司贏了一毛不留捐出去

2019-08-13 16:51

北投鐵皮住宅驚傳火警 受困2女救出已無生命徵象

2019-08-13 08:59

留字條「打這隻電話給我」 男出車禍駛離現場涉肇逃

2019-08-13 16:03

毒殺7隻流浪犬家犬 農民自首：氣狗破壞農作物

2019-08-13 15:11

8名消防員想調回家鄉服務 被替代役詐財262萬

2019-08-13 11:46

高速過彎撞電桿 自小客翻滾全毀連引擎都噴飛

2019-08-13 11:59

大叔扮女裝穿丁字褲 露臀騷擾早餐店被法辦

2019-08-13 16:23

驚險！統聯國道追撞滿載氫氣卡車 11人受傷

2019-08-13 11:14

涉簽賭地下運彩 桃園軍方查出涉案5人最少兩大過汰除

2019-08-13 22:07

影／50歲單身婦人遭詐誤信「鍋爐要價19萬」 警妙助一張照片救回

2019-08-13 10:49

影／老翁會車刷過去不知不覺 事後卻吃肇逃罰單

2019-08-13 10:21

男子向警方自首交出改造手槍 回家又去改造一把

2019-08-13 09:45

最高法院分案爭議是電腦分案？ 鄭玉山：我做得不夠好

2019-08-13 19:11

影／驚恐！兒子目睹吊索斷裂 老爸與工人6樓墜地身亡

2019-08-13 17:58

北投鐵皮火警延燒3百平方公尺 受困臥室姊妹花送醫不治

2019-08-13 09:38

影╱君鴻產權糾紛 地方法院今履勘雙方一度衝突

2019-08-13 11:36

等不到專法同性伴侶病逝 他爭取配偶喪葬補助官司贏了

2019-08-13 17:06

分屍案陳伯謙從小資優 國中導師評語「俠義心腸」

2019-08-13 17:17

罵金溥聰「金狗男寵」不道歉 辯是為了公益罰4萬

2019-08-13 12:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top