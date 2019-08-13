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來自火場的電話 斷訊太快姊妹亡

2019-08-13 23:58聯合報 記者蕭雅娟／台北報導

北市北投區明德路昨天一處鐵皮屋火警，並延燒到隔壁公寓，劉姓兩姊妹不幸喪生。 記者...
北市北投區明德路昨天一處鐵皮屋火警，並延燒到隔壁公寓，劉姓兩姊妹不幸喪生。 記者蕭雅娟／翻攝
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台北市北投區明德路一處鐵皮屋，昨天清晨發生火警，造成劉姓兩姊妹死亡，她們受困火場時害怕打電話報案，直呼：「很黑、煙很多」，但來不及回報確切受困位置即斷訊。火勢撲滅後，兩姊妹被發現時已無生命徵象，送醫搶救仍不治。

據悉，死者卅三歲劉姓妹妹和丈夫在屏東恆春知名飯店上班，因北上洽公，投宿卅六歲未婚的姊姊住處。父親則在大陸經商，兩姊妹因清晨惡火受困臥室。

初步研判顯示，起火點位在鐵皮屋二樓住宅後方。昨早四時許，劉姓兩姊妹在臥室睡覺遭濃煙嗆醒，見眼前一片漆黑，她們打電話報警，警方轉報消防，消防勤務中心再回電。不到三分鐘的通話中，只聽到兩姊妹心慌的說，「很黑、很暗，濃煙很多」，消防人員來不及確認受困位置及教導逃生方法，電話就斷訊，再也聯繫不上。

北市消防局出動大批人車馳援，抵達現場時只見火舌竄出二樓窗戶，火勢猛烈延燒至一樓的汽修工廠和隔壁四層樓的磚紅色公寓，二層高的鐵皮屋全遭燒光，天花板凹陷，現場一片焦黑，燃燒面積共約三百平方公尺。

消防指出，現場疏散七人、救出九人，消防人員從二樓窗戶無法進入姊妹臥室，只好在鐵皮屋破壞一個大洞，才進屋搜救，但因屋內悶燒太久、火場溫度過高，直到七時許，才從第二間臥室先後找到受困姊妹。

據了解，死者父親與屋主是多年好友，劉家姊姊入住二樓住家僅八個月，沒想到就遇到這場大火死劫。

火調科及鑑識人員昨下午進入火場蒐證，釐清起火原因，檢察官也前往現場勘查，了解火場情況。昨晚六時許劉父和妹妹的丈夫分別從大陸、屏東趕至北投，悲慟確認死者身分，預計今日相驗。

北投火災

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