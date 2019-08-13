疑200萬債務糾紛 北市婦人遭男子徒手刺傷雙眼

2019-08-13 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市60多歲陳姓婦人今天下午遭一名簡姓男子刺傷雙眼，警方獲報趕抵現場逮捕簡男，消防員也緊急將陳婦送馬偕醫院觀察。據了解，雙方疑有200萬債務糾紛，警方正在釐清犯案動機。

警方調查，今天下午4時30分，住在北市中山區龍江路上的陳姓老婦，在一樓遭65歲簡姓男子刺傷雙眼，獲報後立即前往現場，將簡男帶回派出所。

據了解，陳婦老公疑與簡男有200萬債務糾紛，簡男堅持要陳姓夫婦還錢，但陳婦不從，一氣之下才徒手刺傷陳婦雙眼。目前簡男在派出所做筆錄，警方將依傷害罪嫌送辦。