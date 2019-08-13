影／驚恐！兒子目睹吊索斷裂 老爸與工人6樓墜地身亡

2019-08-13 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭礁溪中山路二段今發生一起工安意外，廣告公司王姓老闆與工人疑因吊索斷裂，從6層樓高墜地傷重不治。老闆的兒子親眼目睹事發經過，心有餘悸表示，當時2人搭乘的吊籃在高空作業時勾到欄杆，上面大喊不要動，但吊桿還一直往上升，以致釀成索斷，人連同吊籃一起墜落的意外。

52歲王姓業者在礁溪從事廣告招牌工作超過20年，生意一直很不錯，今天中午受雇幫作月子中心進行廣告繫掛作業時，他與28歲李姓員工乘坐吊車吊籃上升到頂樓時，作業不慎，吊籃的鋼索整個斷裂，兩人連同吊籃子直墜地面，當場沒有心跳呼吸，口鼻流血一動也不動，所有人都嚇壞了，急呼救護車送醫搶救，最後2人因頭部破裂傷重不治，王姓老闆的兩邊肋骨全都斷了。

事發當時，王男的兒子在地面負責監工，親眼目睹整個過程，他表示，當時爸爸與李男乘坐吊籃往上升時勾到建物頂端，欄杆撞到吊籃，爸爸以無線電請吊車司機把吊桿往下挪動，但雙方可能無線電溝通時沒聽清楚，起重機的吊桿繼續往上，以致扯斷吊索，吊籃連人直接墜落。