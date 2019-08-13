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宜蘭工安意外2死 勞動部調查

2019-08-13 17:59中央社 宜蘭縣13日電

宜蘭2名工人今天搭乘吊車的吊籃在6樓高處施工時，不慎摔落死亡。根據縣府調查，吊車業者近年無工安意外發生，意外原因待勞動部職業安全衛生署調查。

宜蘭縣消防局上午11時25分獲報，礁溪鄉中山路2段有2名工人搭乘吊車附掛的吊籃於6樓高空作業時，疑因連結的鋼索脫落或是斷裂，造成吊籃內52歲王姓男子與28歲的李姓男子從高空墜落地面，警消人員抵達現場時2名工人都已沒有生命徵象，經醫護人員搶救後，宣告不治。

據了解，王男就是宜蘭招牌業者，王男兒子當時在現場目擊全程。

王男兒子說，當時吊籃上升時疑似撞到頂樓的裝飾欄杆，沒多久就發生意外。

宜蘭縣勞工處長吳志宏表示，這起工安意外發生後，縣府勞工處、建設處、社會處針對罹災勞工家屬提供慰問、協助、關懷及後續協助。根據調查，招牌廣告商與吊車業者近年無工安意外發生。

勞工處表示，依據「起重升降機具安全規則」規定，吊車使用前必須經勞檢機構或代檢機構檢查合格，並發給檢查合格證才可使用，操作人員也須取得技術士技能檢定合格。至於事故原因，仍待勞動部職業安全衛生署調查。

建設處表示，發生意外的建築物領有縣府核發變更使用執照，建物外觀為原始完工時就設置的結構，用於招牌廣告的支架也為合法申請使用，至今沒有違章建築及違規廣告物查處紀錄。

工安廣告勞動部

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