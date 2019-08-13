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別讓孩子成為人肉氣囊 新北警宣導幼兒搭機車安全原則

2019-08-13 16:10聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

日前新北市發生1起女童搭乘機車不幸遭遇事故喪生，為了避免憾事再次發生，新北市警察局指示各分局加強宣導，希望能藉由「三不」口號，不站踏板、不加座椅及不用揹巾，讓民眾配合以共同維護幼兒乘坐機車的安全。

二重疏洪道本月3日發生1起機車自撞事故，造成1名1歲女童因撞擊頭部不幸身亡，新北市警察局為避免憾事再發生，指示各分局派員加強宣導幼童乘坐機車安全，並結合上、下學時段「護童勤務」及「校園安全宣導」，加強兒童乘坐機車注意事項，以維行車安全。

新莊警分局要求各派出所員警到轄內幼兒園宣導，新莊分局長林武宏更率交通組及派出所員警一行人前往中美及美秀市場，以宣導招牌及大字報向民眾用活潑生動的方式，希望家中有幼童的家長能注意幼兒乘坐機車的安全。

新莊警分局長林武宏表示，孩童站於機車前踏板時，容易影響騎士操作性，降低騎車反應力，一旦遭遇突發狀況導致摔車，前腳踏板上幼童的受傷機率和程度，都會比後座者高且嚴重，在大力撞擊下，位於機車前方踏板的幼童，會受到機車及家長的雙重夾擊，幼童頓時成為「人肉氣囊」，容易造成嚴重傷亡。

警方指出，騎機車載幼童要切記「三不」原則：「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾；也應熟記「頭、手、綁、穩」四字口訣：「頭」戴安全帽、「手」緊抱大人、「綁」緊後揹帶及「穩」坐後座，藉此保護幼童搭乘機車安全。

新莊警分局長林武宏向民眾宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫鴻瑋／翻攝
新莊警分局長林武宏向民眾宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫鴻瑋／翻攝
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新莊警分局長林武宏向家長宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫鴻瑋／翻攝
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別讓孩子成為你的人肉氣囊！新莊警分局向民眾宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫...
別讓孩子成為你的人肉氣囊！新莊警分局向民眾宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫鴻瑋／翻攝
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新莊警分局長林武宏向民眾宣導幼兒搭乘機車「三不」護安全。記者巫鴻瑋／翻攝
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