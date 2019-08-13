男子玩虛擬貨幣遭詐險沒錢吃飯 警方成功追回180萬

2019-08-13 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



網路投資，小心有詐！1名30多歲的林姓民眾因友人介紹加入一個虛擬貨幣的投資網站，因為網站號稱「高獲利、穩賺不賠」，林男在2個月的時間裡，把230萬積蓄陸續投入，本月初上網想查詢獲利，才發現網站關閉，客服電話也聯繫不上，驚覺受騙，趕緊向警方報案，警方協助申請，及時凍結詐騙帳戶，成功攔阻180萬元，堪稱是近年來攔阻金額最多的1次。

金城分局今天表示，「被騙，可不一定都是老人家，有些年輕人因為貪心，也容易吃虧受騙」。尤其近年有些網站標榜投資詐騙，利用高獲利吸引民眾投資，如虛化商品投資、虛擬貨幣等等，保證獲利穩賺不賠、翻倍的不合理高報酬、找人加入就有高佣金、急著要你下決定成交、不用出力只需出錢，這些都是投資詐騙的手法及話術，提醒民眾要當心。

一位林姓民眾於6月中旬，在朋友的介紹下加入一個虛擬貨幣投資網站，因該網站宣稱獲利龐大且從來沒有虧損過，吸引被害人爭相投資及介紹。林姓被害人在兩個月間陸續投入了新臺幣230萬元的金額，雖然每筆投資均號稱有高達10-20%的獲利，但是都是「帳面數字」。

林男在8月初的時候再進入該網站，發現網站已關閉無法使用，獲利的錢連同本金都無法取回，網站客服也聯絡不到，林民這時才驚覺有異，趕緊至金城分局金城派出所報案請求協助，因為所投資的錢算是自己全部的資產，林男也懇請警方務必幫忙，否則他連吃飯都成問題，還可能引起一場家庭革命。