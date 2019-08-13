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留字條「打這隻電話給我」 男出車禍駛離現場涉肇逃

2019-08-13 16:03聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

邱姓男子清晨上完夜班開車返家，與騎機車要去早餐店上班的蔡女發生車禍，涉嫌逃離現場。郭指是為免妨礙交通，才把車開回一旁住家。走回現場發現不見蔡女，有在機車留下寫著對不起及聯繫方式的字條才回家睡覺。警方查出邱男身分後，依肇事逃逸及過失傷害罪嫌將他函送法辦。

本月8日清晨5點多，蔡女騎機車行經基隆市麥金路長庚醫院附近，與40歲邱男駕駛的BMW汽車相撞，蔡女人車倒地。邱有下車攙扶蔡女，並把她的機車牽到路旁，接著開車返家。

蔡女倒在車禍現場約10分鐘，無人聞問，直到附近大樓管理員發現報案。警員到場後，通知消防局派救護車送蔡女就醫，醫師檢查發現蔡女遭嚴重撞擊，骨盆腔碎裂，雙腳有擦挫傷，安排住院治療。

邱男說，開車回社區停妥後，即走路回現場查看，但未見蔡女，於是留紙條在她的機車上，字條寫道「對不起，妳有沒有怎樣，有事打電話給我」，並留下聯絡電話。事後返家因吃安眠藥入睡，所以沒有即時接到家屬電話。

當晚10點多邱男才到警四分局安樂派出所說明肇事經過，郭指發生車禍後有攙扶傷者起身，開車回附近再回到現場已沒看到人，所以才留下紙條，當天下午也有到醫院探視蔡女。警方偵詢後，依肇事逃逸、過失傷害罪嫌將邱男送辦。

邱姓男子駕車在長庚醫院附近的麥金路與蔡女騎的機車發生車禍，涉嫌逃離現場，被警方依...
邱姓男子駕車在長庚醫院附近的麥金路與蔡女騎的機車發生車禍，涉嫌逃離現場，被警方依肇事逃逸及過失傷害罪嫌函送法辦。記者邱瑞杰／攝影
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車禍傷害罪基隆

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