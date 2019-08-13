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影／不當開啟車門釀傷亡 台中市上半年275人受傷

2019-08-13 15:11聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市大雅區9日上午發生一名女騎士因轎車駕駛不當開啟車門，而被撞身亡的交通事故，根據台中市警局統計，今年1月至6月為止，台中市一共發生247件不當開啟車門而肇事的案件，造成275人受傷，台中市警局交通大隊提醒，開閉車門都要確認有無來車，以避免不當開閉車門而導致人員傷亡的交通事故。

台中市警局交通大隊統計，今年1至6月因「開啟車門不當而肇事」發生247件，受傷275人，依道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人臨時停車或停車時，駕駛人或乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者，可罰汽車駕駛人1200元以上3600元以下罰鍰。

台中市警局交通大隊指出，違反該項規定的要件為「因而肇事」，因此，道路交通安全規則雖然規範了汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟或關閉車門時，應遵守的相關規定，但在未肇事的情況下，並無相關罰責。

台中市警局交大隊長林沐弘提醒，汽車駕駛人及乘客上、下車時，反手開車門，注意轉身查看後方有無來車或行人，確認無人、車後，門先開啟約15公分，再次確認安全無虞後，始開啟車門迅速下車。機車騎士行駛時，如路邊有車輛停放，應儘量與路旁車輛保持 1個車門以上的安全間隔。營業計程車駕駛停車時，應遵守臨時停車路段的法律規定，並提醒下車乘客留意後方來車或行人。

台中市警局交通大隊統計今年1月至6月不當開啟車門而引發的交通事故，造成275人受...
台中市警局交通大隊統計今年1月至6月不當開啟車門而引發的交通事故，造成275人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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台中市警局交通大隊統計今年1月至6月不當開啟車門而引發的交通事故，造成275人受...
台中市警局交通大隊統計今年1月至6月不當開啟車門而引發的交通事故，造成275人受傷。記者陳宏睿／翻攝
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