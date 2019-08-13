工安意外！6樓吊索斷裂 老闆與工人墜落肋骨全斷慘死

2019-08-13 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭礁溪火車站附近一處工地驚傳工安意外，吊車老闆與工人進行廣告看板吊掛作業時，因吊籃鋼索斷裂，2人從6層樓高處墜地，當場失去心跳呼吸，送醫時頭顱骨折，腦震盪致耳朵流血，搶救不治，王姓老闆的兩邊肋骨因重墜全斷。這起工安事故正由勞動部職安署與警方進行調查中。

位於礁溪鄉中山路二段一處工地今天將近中午時，2名施工人員乘坐吊車附掛的吊籃，正進行廣告看板吊掛施工作業時，疑因吊籃勾到異物，趕重機移動吊桿時，鋼索突然斷裂，2人從6樓高空墜落，一名是52歲王姓老闆，另一人是28歲李姓作業工人。

李男送到陽大附醫急救時，無生命跡象；醫生表示，送來時頭骨破裂，瞳孔放大，耳朵流血。經搶救不治，家屬當場痛哭悲慟不已。

「早上還跟我說要去上班了，怎麼變成這樣？我真的不能接受」，李母表示，孩子國中畢業後認真工作賺錢，5、6年前到吊車公司上班，很有經驗，老闆對他很好，他們也了解這項工作的危險性，不清楚是否安全繩沒綁好？還是沒踩好而發生意外？不會特別責怪公司，畢竟老闆也同時慘遭意外。